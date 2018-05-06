СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес

Как сообщает AS, 34-летний игрок в шаге от перехода в «Чикаго Файр». Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.

В текущем сезоне Торрес сыграл в 41 матче и забил 8 голов.