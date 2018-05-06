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СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес
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СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес переберется в МЛС.
Как сообщает AS, 34-летний игрок в шаге от перехода в «Чикаго Файр». Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.
В текущем сезоне Торрес сыграл в 41 матче и забил 8 голов.
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