Динияр Билялетдинов: «Нельзя сравнивать „Локомотив“ 2004 года и нынешний»

Полузащитник Динияр Билялетдинов , выступавший за «Локомотив» с 2004 по 2009 год, заявил, что неправильно сравнивать «Локо-2004» и нынешнюю команду, так как сам футбол изменился. По словам хавбека, ближе к началу нулевых «Локомотив» работал больше тактически, сегодня команда играет в быструю атаку.

— «Локомотив» 2004 года и нынешний — это две разнее команды, — рассказал «СЭ» Билялетдинов. -Тогда, в 2004-м, команда играла больше в тактический футбол. Были Лоськов, Маминов, Хохлов. Эти люди могли контролировать мяч, доминировать на поле на протяжении всего матча. Сейчас мы видим, что команда играет в быструю атаку. Пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперника. В этом сезоне в завоевании золота большая заслуга Ману Фернандеша. Он является диспетчером команды, но, например, если сравнивать его с Лоськовым, то это футболисты разного плана. Но по качеству игры они примерно сопоставимы. Какой «Локомотив» сильнее? Их нельзя сравнивать, потому что футбол идет вперед — в сторону убыстрения.

Напомним, 5 мая в предпоследнем, 29-м туре, «Локомотив» обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ.

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