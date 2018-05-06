Память земляков, защищавших Ленинград, почтила вологодская делегация на Невском пятачке

В торжественно-траурных мероприятиях на Синявинских высотах и Невском пятачке приняли участие почти два десятка вологжан. В состав делегации вошли ветераны, родственники участников войны, погибших на Ленинградском и Волховском фронтах, волонтеры. В поездке в Ленинградскую область, инициированной Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым , принял участие заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа

Панихиду и возложение венков и цветов провели у памятного знака воинам-вологжанам на Невском пятачке, которые героически защищали Ленинград в кровопролитных боях. В этом месте и на Синявинских высотах во время Великой Отечественной войны погибли около 300 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, в том числе тысячи жителей Вологодчины.

Посетить памятные места вологжан пригласили полномочный представитель Губернатора области, Правительства области, руководитель представительства области в Северо-Западном федеральном округе Анна Бастракова и председатель Вологодского землячества в Санкт-Петербурге Александр Некипелов

«Поездка надолго запомнится участникам делегации, которые получили возможность побывать на земле, где героически погибли земляки. Память вологодских солдат и офицеров почтили там, где произошли ожесточенные бои за освобождение Ленинграда и где сейчас установлены памятный камень и памятный знак вологжанам. После панихиды мы посетили весь мемориальный комплекс Невского пятачка», — рассказал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Памятник вологодским солдатам, защищавшим Ленинград, открыли в 2014 году. Памятную плиту павшим в боях вологжанам установили в Кировском районе Ленинградской области. В прошлом году Невский пятачок посетила череповецкая делегация, вологжане побывали там впервые. В дальнейшем по инициативе Губернатора области поездки станут традиционными.

Марина Березина