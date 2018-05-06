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ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео. 5 мая 2018
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ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео. 5 мая 2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Результаты, календарь, таблица, хайлайты и фото — вся необходимая информация по ЧМ на текущий момент.
Видеообзоры матчей
Швейцария — Австрия — 3:2 ОТ  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Норвегия — Латвия — 2:3 ОТ  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Финляндия — Корея — 8:1  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Франция — Беларусь — 6:2  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Дания — США — 0:4  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Чехия — Словакия — 3:2 ОТ  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Лучшие голы игрового дня  В число лучших вошла победная шайба Энцо Корви в ворота сборной Австрии. Также были отмечены голы Рудольфа Балцерса и Дмитрия Яшкина. Особенно отметим шайбу латышского хоккеиста, которая, по мнению ИИХФ, уступила по красоте голу Яшкина.
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Лучшие сейвы игрового дня  Среди вратарских спасений лучшими были признаны подвиги швейцарца Леонардо Дженони и Павла Францоуза.
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ на Youtube.
Программа нового игрового дня  Группа А. Австрия — Россия (13:15 мск, Копенгаген)
Группа В. Южная Корея — Канада (13:15 мск, Хернинг)
Группа А. Швеция — Чехия (17:15 мск, Копенгаген)
Группа В. Германия — Норвегия (17:15 мск, Хернинг)
Группа А. Словакия — Швейцария (21:15 мск, Копенгаген)
Группа В. Латвия — Финляндия (21:15 мск, Хернинг)
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