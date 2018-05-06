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Варан — в заявке «Реала» на матч с «Барселоной»
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Варан — в заявке «Реала» на матч с «Барселоной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Реал" огласил заявку на матч 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Среди 19 игроков находится защитник Рафаэль Варан, чье участие в предстоящей встрече было под вопросом из-за повреждения.
В заявке отсутствует полузащитник Иско, у которого растяжение связок плеча. Это не позволит ему выходить на поле какое-то время, хотя он уже вернулся к тренировкам.
Напомним, что «Барселона» уже стала чемпионом Испании, поэтому предстоящая игра для нее не играет никакой роли с турнирной точки зрения. «Реал» идет на третьем месте.
Матч Барселона — Реал пройдет сегодня, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
📝 ¡Esta es nuestra convocatoria para el encuentro frente a @FCBarcelona_es!#RMMovistar | #RMClasico pic.twitter.com/wDYj5P9eV9
— Real Madrid C. F. ⚽️ (@realmadrid) 6 мая 2018 г.
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