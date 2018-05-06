Дворкович: «Локомотиву» точно не будут снижать бюджет 

Бюджет московского футбольного клуба «Локомотив» не будет снижаться, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Слова специалиста передает ТАСС.
"В таких вопросах главное — стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет. Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами.
Этот сезон показал, что «Локомотив» может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей", — сказал Дворкович.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» завоевал золотые медали чемпионата России по футболу впервые с 2004 года.