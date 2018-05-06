Дворкович: «Локомотиву» точно не будут снижать бюджет

"В таких вопросах главное — стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет. Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами.

Этот сезон показал, что «Локомотив» может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей", — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» завоевал золотые медали чемпионата России по футболу впервые с 2004 года.