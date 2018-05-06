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Чарли Николас: «Манчестер Сити» сотрёт «Хаддерсфилд Таун» в порошок
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Чарли Николас: «Манчестер Сити» сотрёт «Хаддерсфилд Таун» в порошок 

Чемпионат.com 1 час назад
Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун», который состоится сегодня, 6 мая. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени. Ставки: победа «Манчестер Сити» с форой "-3,5" за 2.60, ТБ 3,5 мяча за 1.80. «Я наблюдал за „Хаддерсфилдом“ в двух из последних четырёх игр и могу сказать, что они нервничают. Они не знают, как справиться с этой ситуацией, ведь от зоны вылета их отделяет всего три очка, а календарь у команды не из лёгких.
»Манчестер Сити» сейчас играет в своё удовольствие, и я думаю, что они сотрут соперника в порошок. Голов будет много, жду разгрома», — отметил Чарли Николас.
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