Европейские топ-клубы поборются за полузащитника «Спартака» Фернандо

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо привлёк внимание сразу нескольких топ-клубов из чемпионатов Англии и Испании. Интерес к 26-летнему бразильцу проявляют лондонский «Челси» и «Тоттенхэм», ливерпульский «Эвертон», мадридский «Атлетико» и «Севилья», сообщает The Sun.

Как утверждает источник, «красно-белые» готовы вести переговоры по продаже одного из своих лидеров в европейский клуб и рассчитывают выручить за его трансфер сумму в размере 25 миллионов евро.

Напомним, срок действия контракта Фернандо со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

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