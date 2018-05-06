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Европейские топ-клубы поборются за полузащитника «Спартака» Фернандо
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Европейские топ-клубы поборются за полузащитника «Спартака» Фернандо 

Свободная пресса 1 час назад
Полузащитник московского «Спартака» Фернандо привлёк внимание сразу нескольких топ-клубов из чемпионатов Англии и Испании. Интерес к 26-летнему бразильцу проявляют лондонский «Челси» и «Тоттенхэм», ливерпульский «Эвертон», мадридский «Атлетико» и «Севилья», сообщает The Sun.
Как утверждает источник, «красно-белые» готовы вести переговоры по продаже одного из своих лидеров в европейский клуб и рассчитывают выручить за его трансфер сумму в размере 25 миллионов евро.
Напомним, срок действия контракта Фернандо со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
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