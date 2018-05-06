В Тарко-Сале по парку гуляют белки (ВИДЕО)

Три белки поселились в Парке культуры и отдыха «Северный Очаг» в Тарко-Сале.

Обживающие новый дом с февраля, ближе, чем на 5-7 метров они поначалу людей не подпускали, но охотно лакомились брошенными им угощениями. Когда не было птиц, белочки воровали корм из специально построенных для подкормки пернатых кормушек. Тогда сторожа парка Светлана и Анатолий, чтобы прикормить пушистиков, стали подкладывать туда с кедровыми орешками. Те появлялись, забирали вкусности и сразу убегали. Но тут и птицы распробовали лакомство пушистых соперников — так что последним ничего практически не доставалось.

И сторожа оборудовали кормушку для белочек на крыше хозпостройки парка

— прямо под сосной, где периодически «гуляют» белки. Сработало — те заприметили, из чего их кормят. С конца марта они ходят за свежей порцией вкусняшек как на работу — к 9 часам каждый день. Проверяют кормушку до 16:00 — всё как положено.

Вначале это были три пушистые особи, которые буквально соревновались, кто больше съест. На этом Светлана по сути сыграла — та белочка по имени Катюша, которой всегда доставалось меньше, уже через неделю охотно ела с рук женщины.

Последнюю неделю приходит только одна белка. Сторож переживает, не поймали ли других односельчане, ежедневно отдыхающие в парке.