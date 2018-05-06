Ещё
В Тарко-Сале по парку гуляют белки (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тарко-Сале по парку гуляют белки (ВИДЕО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Три белки поселились в Парке культуры и отдыха «Северный Очаг» в Тарко-Сале.
Обживающие новый дом с февраля, ближе, чем на 5-7 метров они поначалу людей не подпускали, но охотно лакомились брошенными им угощениями. Когда не было птиц, белочки воровали корм из специально построенных для подкормки пернатых кормушек. Тогда сторожа парка Светлана и Анатолий, чтобы прикормить пушистиков, стали подкладывать туда с кедровыми орешками. Те появлялись, забирали вкусности и сразу убегали. Но тут и птицы распробовали лакомство пушистых соперников — так что последним ничего практически не доставалось.
И сторожа оборудовали кормушку для белочек на крыше хозпостройки парка
— прямо под сосной, где периодически «гуляют» белки. Сработало — те заприметили, из чего их кормят. С конца марта они ходят за свежей порцией вкусняшек как на работу — к 9 часам каждый день. Проверяют кормушку до 16:00 — всё как положено.
Вначале это были три пушистые особи, которые буквально соревновались, кто больше съест. На этом Светлана по сути сыграла — та белочка по имени Катюша, которой всегда доставалось меньше, уже через неделю охотно ела с рук женщины.
Последнюю неделю приходит только одна белка. Сторож переживает, не поймали ли других односельчане, ежедневно отдыхающие в парке.
Красный Север: последние новости
9 мая салехардцы отожмутся на «Рекорде Победы» Ямалец установил рекорд округа по марафонскому бегу Ноябряне вышли на первомайский митинг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой135
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ17
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном2
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение