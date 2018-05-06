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Сбой VAR предопределил судьбу титула в чемпионате Австралии
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Сбой VAR предопределил судьбу титула в чемпионате Австралии 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
В финале чемпионата Австралии по футболу между «Мельбурн Виктори» и «Ньюкасл Джетс» (1:0) видеоассистент главного арбитра (VAR) в спорной ситуации стал причиной неправильного решения. Из-за технической неполадки система отключилась за 30 секунд до единственного гола, который был забит из положения вне игры. Таким образом, эта неполадка предопределила исход противостояния и судьбу чемпионства.
Представители Федерации футбола Австралии после матча согласились с тем, что ворота «Ньюкасла» были поражены не по правилам. При этом, как сообщает «Спорт-экспресс», в организации признались, что результат матча в связи с этим пересмотрен не будет.
"Опираясь на заявления технологического партнера Hawkeye, программное обеспечение дало сбой за 30 секунд до гола «Мельбурна», — говорится в сообщении организаторов. — Лишь спустя некоторое время после гола система возобновила работу. При этом, менять принятое решение уже было слишком поздно. Мы расстроены ошибкой видеоассистента, и понимаем разочарование фанатов «Джетс».
Чемпионом Австралии стал «Мельбурн Виктори».
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