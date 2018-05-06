Б. Игнатьев: «Локомотиву» нужно было подписать с Семиным пожизненный контракт»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение руководства «Локомотива» за день до матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0), продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным . Благодаря победе «железнодорожники» выиграли российскую Премьер-Лигу сезона-2017/18.

«Руководство «Локомотива» приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение — продлить контракт с Семиным. А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с «Локомотивом» до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития «Локомотива», но и всего нашего футбола.

Семин — уникальный человек. Никто, наверное, не испытывал всего того, что испытывает тренер. Каждый раз серьезнейшее давление со стороны прессы, руководства, понимающего в футболе и дающего свои указания и наставления, и надо их убеждать, срываться с определенного человеческого ритма. Вот Семин это умеет.

Он умеет быстро отходить от всего положительного и негативного. Он никогда не будет праздновать, ходить и рассказывать, как эти победы ему достались. Для него это нормальный рабочий процесс, от которого он получает огромное удовольствие. Но в то же время не упивается своей значимостью.

У него нет проходных дней и годов, он все время занят поиском новых форм работы. Сейчас все будут отдыхать, а он обязательно поедет на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а потом будет смотреть большинство матчей чемпионата мира. И не просто смотреть — с сигарой и шампанским, а будет анализировать, формировать для себя новое понимание тенденций развития футбола», — цитирует Игнатьева.