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Б. Игнатьев: «Локомотиву» нужно было подписать с Семиным пожизненный контракт»
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Б. Игнатьев: «Локомотиву» нужно было подписать с Семиным пожизненный контракт» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение руководства «Локомотива» за день до матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0), продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным. Благодаря победе «железнодорожники» выиграли российскую Премьер-Лигу сезона-2017/18.
«Руководство «Локомотива» приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение — продлить контракт с Семиным. А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с «Локомотивом» до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития «Локомотива», но и всего нашего футбола.
Семин — уникальный человек. Никто, наверное, не испытывал всего того, что испытывает тренер. Каждый раз серьезнейшее давление со стороны прессы, руководства, понимающего в футболе и дающего свои указания и наставления, и надо их убеждать, срываться с определенного человеческого ритма. Вот Семин это умеет.
Он умеет быстро отходить от всего положительного и негативного. Он никогда не будет праздновать, ходить и рассказывать, как эти победы ему достались. Для него это нормальный рабочий процесс, от которого он получает огромное удовольствие. Но в то же время не упивается своей значимостью.
У него нет проходных дней и годов, он все время занят поиском новых форм работы. Сейчас все будут отдыхать, а он обязательно поедет на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а потом будет смотреть большинство матчей чемпионата мира. И не просто смотреть — с сигарой и шампанским, а будет анализировать, формировать для себя новое понимание тенденций развития футбола», — цитирует Игнатьева.
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