Игнатьев: «Локомотиву» надо было с Семиным подписать пожизненный контракт"

"Руководство «Локомотива» приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение — продлить контракт с Семиным. А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с «Локомотивом» до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития «Локомотива», но и всего нашего футбола", — цитирует 77-летнего специалиста Р-Спорт.