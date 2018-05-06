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Игнатьев: «Локомотиву» надо было с Семиным подписать пожизненный контракт"
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Игнатьев: «Локомотиву» надо было с Семиным подписать пожизненный контракт" 

Soccer News 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал продление контракта московским «Локомотивом» со своим наставником Юрием Семиным.
"Руководство «Локомотива» приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение — продлить контракт с Семиным. А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с «Локомотивом» до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития «Локомотива», но и всего нашего футбола", — цитирует 77-летнего специалиста Р-Спорт.
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