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Прогнозы и ставки на футбол 7 мая
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Прогнозы и ставки на футбол 7 мая 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Анжи» — «Ахмат» Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 29 тур  Махачкалинцам, после поражение «Тосно» от «Динамо» (1:2), чтобы гарантировать себе участие в переходных матчах будет достаточно победить «Ахмат».
На данный момент «орлы» не могут победит в 5-ти поединках кряду. Последний раз они праздновали викторию в середине марта, как раз на своем поле обыграли «Тосно» — 2:0. После того матча «Анжи» провел еще 2-е встречи на своем поле и обе игры проиграл — «Спартаку» (1:4) и «Уралу» (0:1).
«Ахмат» только на один пункт опережает «Амкар», который находится в зоне переходных матчей. Но пермяки имеют на одну игру больше. И в заключительном туре они встретятся между собой в Грозном.
«Волки» не проигрывают уже в 4-х поединках кряду, набрав за этот период 8-мь баллов. Переиграли «Тосно» (1:0) дома и «Спартак» (3:1) в гостях и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0) в гостях и «Уралом» (0:0) на своем поле.
Командам еще предстоит решить задачу сохранение прописки в элите, поэтому в этой игре оппоненты будут стремиться разжиться заветными баллами. Гости на данный момент выглядят предпочтительней. Ставим на них с форой.
Ставка: победа «Ахмата» с форой (+0,25) за 1,69.
«Леганес» — «Леванте» Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 36 тур  За 3-и тура до окончания чемпионата Испании «Леганес» с 40-а очками находится на 16-й строке турнирной таблице. «Огурцы» обезопасили себя от вылета в Сегунду.
«Бело-зеленые» не знают радости победы уже 3-и матча кряду. В это отрезок они набрали только один балл, сыграв на своем поле с «Депортиво» (0:0). На выезде «Леганес» проиграл «Вильярреалу» и «Реалу» с одинаковым счетом 1:2.
«Лягушки» отстают от своего предстоящего соперника на одну строку, имея равное количество баллов, но худшею разницу мячей. Они также обезопасили себя от понижения в классе.
В отличии от своего соперника, «Леванте» за последние 8-мь поединков проиграл только в одной встрече. А последние 3-и игры команда из Валенсии выиграла. На своем поле обыграла «Малагу» (1:0) и «Севилью» (2:1), на выезде одолела «Атлетик» (3:1).
Утратив мотивацию оппоненты, скорее всего, будут играть в свое удовольствие. Ждем в этой игре забитые мячи.
Ставка: обе забьют: да за 1,93.
«Мальме» — «Гетеборг» Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан. 7 тур  Чемпионы прошлого сезона после 7-ми туров шведского первенства расположился только на 7-й строке турнирки, имея в своем активе 11-ть очков.
Если домашние поединки этого сезона удаются «небесно-голубым» (2-е победы и 1 ничья), то на выезде «Мальме» в 4-х матчах добыл 4-е пункта, а 2-а последних матча проиграл с разгромным счетом 0:3.
«Ангелы» занимают 9-е место в турнирной таблице и имеют на свое счету 9-ть очков. Но они провели только 6-ть встреч.
«Гетеборг» выиграл стартовый поединок Аллсвенскан, обыграв на выезде «Треллеборг» (3:1). С 2-х других гостевых матчей «сине-белые» очков не привозили.
Хозяева на своем поле обязаны брать 3-и пункта с предстоящим соперником.
Ставка: победа «Мальме» за 1,54.
Общий коэффициент — 5,02.
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