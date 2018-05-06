«Челси» — «Ливерпуль»: аналитики назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль», который состоится сегодня, 6 мая. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Букмекеры склоняются к победе «Челси» и предлагают поставить на хозяев за 2.15. Шансы «Ливерпуля» на победу оценены коэффициентом 3.30. Поставить на ничью можно за 3.50.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 2,5 гола — за 2.05.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.60.

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