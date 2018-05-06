Мак: мы с агентом пообщаемся с «Зенитом» и ПАОК, сопоставим, чего хотят они и я 

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, выступающий на правах аренды за греческий ПАОК, ответил на вопрос по поводу своего будущего. Аренда истекает по окончании этого сезона.
«У нас осталась ещё одна игра — финал Кубка, а затем отпуск. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Меня ещё не информировали, когда я должен присоединиться к «Зениту», которому ещё тоже предстоит сыграть. После следующей недели начнутся переговоры. Хотел бы я остаться в ПАОК? Мы с агентом пообщаемся с клубами, сопоставим то, чего хотят они и я», — сказал Мак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.