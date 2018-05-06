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Мак: мы с агентом пообщаемся с «Зенитом» и ПАОК, сопоставим, чего хотят они и я
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Мак: мы с агентом пообщаемся с «Зенитом» и ПАОК, сопоставим, чего хотят они и я 

Чемпионат.com 50 минут назад
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, выступающий на правах аренды за греческий ПАОК, ответил на вопрос по поводу своего будущего. Аренда истекает по окончании этого сезона.
«У нас осталась ещё одна игра — финал Кубка, а затем отпуск. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Меня ещё не информировали, когда я должен присоединиться к «Зениту», которому ещё тоже предстоит сыграть. После следующей недели начнутся переговоры. Хотел бы я остаться в ПАОК? Мы с агентом пообщаемся с клубами, сопоставим то, чего хотят они и я», — сказал Мак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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