Александр Бубнов: «Урал» обыграет «Амкар» со счетом 1:0

«Хотя „Амкару“ очки сейчас нужнее, „Урал“ посильнее будет, к тому же играет дома. Прогноз: 1:0», — сказал Бубнов

Игра в Екатеринбурге начнется сегодня в 14:00 мск.