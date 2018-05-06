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Александр Бубнов: «Урал» обыграет «Амкар» со счетом 1:0
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Александр Бубнов: «Урал» обыграет «Амкар» со счетом 1:0 

Советский спорт 45 минут назад
«Хотя „Амкару“ очки сейчас нужнее, „Урал“ посильнее будет, к тому же играет дома. Прогноз: 1:0», — сказал Бубнов.
Игра в Екатеринбурге начнется сегодня в 14:00 мск.
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