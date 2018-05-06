Рой НЛО наблюдал ростовчанин вместо праздничного фахверка

Фотографию глазастого горожанина активно обсуждают в социальных сетях. В темном ночном небе, вдали от праздничного фейерверка в честь 100-летия ЮВО, мужчина заметил скопление светящихся точек. «Видел сегодня в 22:10 странный объект в небе. Описание следующее: рой светящихся точек (как неяркие звезды). Количество примерно штук 20-30. Рядом с ними — более крупное тусклое пятно. Двигались достаточно быстро. Через, максимум, минуту они переместились от линии обзора №1 до линии обзора №2. Вертикальный угол наблюдения — примерно 15-20 над горизонтом» -рассказал мужчина в паблике Ростова.

Горожане обсуждают удивительное явление, а очевидец рассказывает всем желающим что это уже второй раз, когда ему удается понаблюдать подобное зрелище. Видимо именно в небе над его домом пролегает тренировочная площадка НЛО? Если дать себе труд углубится в историю созерцания, можно заметить магию чисел, спустя два года, в 22:00, наблюдать сразу двадцать НЛО… Интересно, преследует ли роковая двойка мужчину в жизни? А если разделить 20 на 2, получится 10, а еще поделить еще раз то пять. Это знак, ведь именно пятого мая «рой» пролетал на Ростовом. Как видите, высказывать предположения можно довольно долго. Мы же считаем, что следует лучше протирать объектив фотоаппарата перед съемкой.