Судья-афроамериканец обвинил Ассоциацию тенниса США в проявлении расизма

Бывший теннисный судья Энтони Ниммонс обвинил Ассоциацию тенниса США (USTA) в дискриминации, а также последующем увольнении после жалоб на проявления расизма в свой адрес. Афроамериканец требует моральной компенсации, а также восстановления в должности. Комиссия по равным трудовым возможностям США (EEOC) поддержала иск арбитра, но USTA отвергает все обвинения в свой адрес.

Афроамериканский судья Энтони Ниммонс подал жалобу в федеральный суд в Бруклине на Ассоциацию тенниса США (USTA), требуя компенсации за отстранение от работы в связи с тем, что ранее он указывал на многочисленные случаи проявления расизма по отношению к нему и другом темнокожим членам организации. По его словам, Ассоциация специально наняла юриста, который сделал всё, чтобы дискредитировать Ниммонса и найти основания для его увольнения. Истец считает, что его жалобы не были удовлетворены из-за его цвета кожи.

«Как и большинство афроамериканцев, а также женщин и представителей других меньшинств, я испытывал несправедливое отношение USTA только из-за того, кто я есть, моего цвета кожи. Унижения по отношению ко мне происходили на каждодневной основе», — говорится в официальном заявлении Ниммонса.

Одним из первых случаев проявления дискриминации, с которыми столкнулся судья, стали оскорбления расистского характера в 2010 году на турнире в Сакраменто. Тогда неуважительное отношение в его адрес позволил себе один из теннисистов.

На одном из турниров серии «челленджер» в 2012 году в Далласе некий судья USTA призвал Ниммонса «возвращаться обратно в гетто», а также использовал неполиткорректные выражения в его адрес. Афроамериканец подал несколько жалоб в организацию, однако это не принесло должного результата. Брюс Литтрелл, один из представителей Ассоциации, заявлял тогда, что обвиняемый в расизме арбитр «хороший человек и заслуживает судить матчи US Open».

В результате оскорбления от лица того же судьи продолжились во время US Open-2013.

В своём заявлении в суд Ниммонс сообщил и о других проявлениях расизма, которые были проигнорированы USTA.

«Я лично слышал о том, что кто-то оставил петлю палача на столе одного афроамериканского сотрудника в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг. Но вместо того, что обратиться в полицию или начать расследование в суде, ничего не было предпринято», — добавляет Нимманс.

После многочисленных жалоб со стороны афроамериканца ему было сделано дисциплинарное замечание. Кроме того, он был смещён с должности судьи на вышке, а затем и вовсе отстранён от работы в USTA.

«Многие афроамериканцы или женщины были уволены после жалоб в связи с проявлением дискриминации или настолько унижены, что вынуждены были уйти самостоятельно. Поэтому немногие решаются во всеуслышание заявить о существующем положении дел в теннисе. Именно это и произошло со мной», — говорится в официальном заявлении.

Комиссии по равным трудовым возможностям США (EEOC) поддержала иск Ниммонса, сообщив, что в USTA действительно имеют место многочисленные случаи проявления дискриминации.

В самой Ассоциации отрицают наличие необходимых доказательств у EEOC.

«Комиссии по равным трудовым возможностям США не проводила должного расследования, в рамках которого должны были быть опрошены свидетели со стороны USTA. В результате чего факты, предоставленные Ниммонсоном, не были проверены и не могут считаться основательными для обвинения», — цитирует представителей Ассоциации Криса Уидмайера Theshadowleague.com.

Также он заявил, что организация не допускает проявления дискриминации любого типа.

«Мы категорически отрицаем все обвинения Ниммонса и будем отстаивать свою позицию», — приводит слова Уидмайера Ubitennis.net.

Адвокат истца Гэри Ирланд выразил своё недовольство тем, что Ассоциация не хочет принимать во внимание имеющиеся у EEOC доказательства.

«Нас разочаровало то, что USTA относится не доверительно к Комиссии по равным трудовым возможностям США и к её представителям, занимавшимся расследованием дела о распространённых проявлениях расизма в теннисе на протяжении нескольких лет», — цитирует Ирланда Deadspin.com.

Энтони Ниммонс работал в USTA с 1994 года. C 2009 он был назначен главным судьёй в рамках борьбы ассоциации с дискриминацией в американском теннисе. В его послужном списке — работа на турнирах «Большого шлема» и на матчах с участием таких теннисистов, как Роджер Федерер Рафаэль Надаль , Ким Клистерс и Пит Сампрас . Сайт USTA называл его одним из самых лучших судей в теннисе.

В октябре прошлого года Ниммонс создал петицию на сайте Change.org, адресованную мэру Нью-Йорка, а также генеральному прокурору, призывающую обратить внимание на дискриминацию в теннисе. В ней он рассказал о том, как сам столкнулся с проявлением расизма в USTA, а также о своём собственном расследовании, целью которого служило доказательство наличия расизма в спорте.