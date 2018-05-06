Венгер: «Арсенал» вернётся и будет сражаться за титул"

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что в будущем «канониры» будут сражаться за титул Премьер-лиги.

"Арсенал" пережил трудный период в последние 10 лет, построив стадион. Я чувствовал, что после 2006-го года мы снова окажемся в таком финансовом положении, что сможем бороться за титул Премьер-лиги. Но я не мог предвидеть подъёма других клубов на новый уровень в плане финансов. Стать чемпионом Англии теперь сложнее.

И всё же я думаю, что «Арсенал» вернётся и будет сражаться за титул", — цитирует Венгера Sky Sports.

Напомним, по окончанию сезона Арсен Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет работы.