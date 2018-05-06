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Венгер: «Арсенал» вернётся и будет сражаться за титул"
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Венгер: «Арсенал» вернётся и будет сражаться за титул" 

Евро-футбол.Ру 29 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что в будущем «канониры» будут сражаться за титул Премьер-лиги.
"Арсенал" пережил трудный период в последние 10 лет, построив стадион. Я чувствовал, что после 2006-го года мы снова окажемся в таком финансовом положении, что сможем бороться за титул Премьер-лиги. Но я не мог предвидеть подъёма других клубов на новый уровень в плане финансов. Стать чемпионом Англии теперь сложнее.
И всё же я думаю, что «Арсенал» вернётся и будет сражаться за титул", — цитирует Венгера Sky Sports.
Напомним, по окончанию сезона Арсен Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет работы.
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