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Витинью: «ЦСКА боролся до конца, но „Локо“ заслужил титул»
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Витинью: «ЦСКА боролся до конца, но „Локо“ заслужил титул» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий ЦСКА Витинью после победы в матче 29-го тура премьер-лиги над «Арсеналом» (6:0) рассказал, что думает о титуле «Локомотива» и борьбе за второе место. Железнодорожники стали чемпионами в субботу, победив "Зенит" (1:0).
При каких условиях "Спартак" станет вторым. Расклады последнего тура
— Как считаете, второе место есть шанс занять?
— Будем играть на победу, неважно, что там у соперников. Главное, не надеяться, что конкуренты проиграют. Иначе сами на выполним хорошо свою работу. Главное завершить сезон победой.
— Титул «Локо» не ударил по мотивации? Все-таки у ЦСКА были шансы на золото.
— «Локомотив» сложно было догнать. Команда выиграла очень много матчей в сезоне, в том числе и дерби. Именно поэтому и стала чемпионом. «Локо» заслужил титул. На нас эта новость никак не повлияла. Мы всегда пытались показать максимум, к сожалению, не всегда все получалось победить. Но мы всегда боремся до конца. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
ЦСКА — Арсенал Т
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