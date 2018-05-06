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Гуллит оценил шансы «Ливерпуя» на победу в Лиге Чемпионов
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Гуллит оценил шансы «Ливерпуя» на победу в Лиге Чемпионов 

Soccer News 26 минут назад
Фото: Soccer News
Знаменитый футболист Рууд Гуллит поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.
"Если «Ливерпуль» сыграет так же, как в Риме, они не выиграют Лигу Чемпионов. Я читал мнения некоторых бывших звезд «Ливерпуля». Они не впечатлены "Реалом" и думают, что у мерсисайдцев есть серьезные шансы на победу. Но футболисты и тренеры «Реала» видели вторую игру «Ливерпуля» против «Ромы». Команда готова к большим матчам, когда играет на «Энфилде». В гостях команда уязвима, а Киев не похож на «Энфилд».
Единственное, на что они способны — это атака. «Ливерпуль» не умеет менять ритм и не способен поддерживать скорости все 90 минут, поэтому у них кошмарные концовки" — приводит слова Гуллита Mirror.
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