Гуллит оценил шансы «Ливерпуя» на победу в Лиге Чемпионов

Знаменитый футболист Рууд Гуллит поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.

"Если «Ливерпуль» сыграет так же, как в Риме, они не выиграют Лигу Чемпионов. Я читал мнения некоторых бывших звезд «Ливерпуля». Они не впечатлены "Реалом" и думают, что у мерсисайдцев есть серьезные шансы на победу. Но футболисты и тренеры «Реала» видели вторую игру «Ливерпуля» против «Ромы». Команда готова к большим матчам, когда играет на «Энфилде». В гостях команда уязвима, а Киев не похож на «Энфилд».

Единственное, на что они способны — это атака. «Ливерпуль» не умеет менять ритм и не способен поддерживать скорости все 90 минут, поэтому у них кошмарные концовки" — приводит слова Гуллита Mirror.