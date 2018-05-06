«Манчестер Сити» готов перехватить трансферную цель «Барселоны»

«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

Как сообщает Todomercadoweb, «горожане» готовы предложить за 18-летнего игрока 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах де Лигта также заинтересована «Барселона».