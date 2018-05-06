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«Манчестер Сити» готов перехватить трансферную цель «Барселоны»
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«Манчестер Сити» готов перехватить трансферную цель «Барселоны» 

Soccer News 7 минут назад
Фото: Soccer News
«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.
Как сообщает Todomercadoweb, «горожане» готовы предложить за 18-летнего игрока 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах де Лигта также заинтересована «Барселона».
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