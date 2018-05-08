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Владислав Гавриков: Календарь ЧМХ составлен так, что каждый матч сложнее предыдущего
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Владислав Гавриков: Календарь ЧМХ составлен так, что каждый матч сложнее предыдущего 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Газета.Ru
— Чему научились за эти три матча? — Системной игре до конца, — приводит слова Гаврикова официальный сайт ФХР. — Если есть преимущество, не бросать и стараться играть правильно.
— Кто понравился из соперников? — Каждый по-своему хорош, выделять нет смысла. Надо к следующему готовиться
— Соперники пока не самые сильные. Сможем расти дальше? — Будем расти от игры к игре. Календарь составлен так, что каждый матч сложнее предыдущего. Ребята понимают, что мы идем по нарастающей.
— Есть чувство, что команда может добавить? — Мы должны делать правильные вещи на льду. И будет результат.
— С кем поменялись бы майками, если бы было как в футболе? — С Пашей Дацюком, самым молодым.
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