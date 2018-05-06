Ещё
«Тюмень» обыграла «Спартак-2» благодаря голу Чудина на 94-й минуте матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тюмень» обыграла «Спартак-2» благодаря голу Чудина на 94-й минуте матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Спартак-2». Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 17-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Андреа Чуканов. Во втором тайме в ворота тюменцев был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник Владислав Пантелеев. На 94-й минуте полузащитник хозяев Иван Чудин смог вырвать победу для своей команды, забив гол.
«Тюмень» набрала 39 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» (39) располагается на 13-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео. 5 мая 2018 ЦСКА – «Арсенал» (Тула): ставка Игоря Гамулы с коэффициентом 3.20 Тарасов — о победе над «Зенитом»: кто с кулаком придёт, тот от кулака падёт
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман6
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Россия громит Австрию
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение