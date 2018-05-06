Пол Морис: Нет ничего постоянного в профессиональном спорте, ты должен доказывать свою игру в каждой смене

— Эти матчи, когда держится счет 0:0, становятся напряженнее с каждой минутой, пока кого-то не прорвет. И вот когда прорыв случается, ты должен быть уверен, что твоя команда поймала этот момент. С другой стороны, как забавно это ни прозвучит, я не верю в эти сиюминутные эпизоды. Нет ничего постоянного в профессиональном спорте. Ты должен доказывать свою игру в каждой смене. И вот теперь мы смогли прибавить, потому что во второй половине матча стали кататься лучше, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3:2 в пользу «Джетс». Следующий матч состоится 8 мая в Виннипеге.