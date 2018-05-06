Алина Кабаева: Если у меня будет девочка, отдам ее в художественную гимнастику. ЭКСКЛЮЗИВ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта РФ Алина Кабаева обязательно отдала бы своих детей в спорт, а девочку — в художественную гимнастику. Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР»

«Если получится и будет девочка, то я бы с удовольствием ее отдала бы в художественную гимнастику», — сказала Кабаева.

По ее словам, художественная гимнастика гармонично развивает ребенка

«У нас и хореография, и физическая нагрузка, и прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Спорт — это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — подчеркнула спортсменка.

В интервью Алина Кабаева также призналась, что стала великой спортсменкой только благодаря ее тренеру Ирине Винер-Усмановой

«Ирина Александровна — моя семья. И я ей благодарна, во-первых, за все. За то, что она воспитала меня, за то, что она сделала из меня, не побоюсь этого слова, великую спортсменку», — отметила Кабаева.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алиной Кабаевой смотрите на канале «МИР» 8 мая.

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