Алина Кабаева: Если у меня будет дочка, отдам ее в художественную гимнастику. ЭКСКЛЮЗИВ

Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, что обязательно отдала бы своих детей в спорт.

«Если получится и будет девочка, то я бы с удовольствием ее отдала бы в художественную гимнастику», — сказала Кабаева в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».

По ее словам, художественная гимнастика гармонично развивает ребенка.

«У нас и хореография, и физическая нагрузка, и прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Спорт — это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — подчеркнула спортсменка.

В интервью Алина Кабаева также призналась, что стала великой спортсменкой благодаря своему тренеру Ирине Винер-Усмановой.

«Ирина Александровна — моя семья. И я ей благодарна, во-первых, за все. За то, что она воспитала меня, за то, что она сделала из меня, не побоюсь этого слова, великую спортсменку», — отметила Кабаева.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алиной Кабаевой смотрите на телеканале «МИР» 8 мая.

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