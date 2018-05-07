Алина Кабаева показала обручальное кольцо и впервые рассказала о дочери

В этом году пройдет юбилейный, десятый фестиваль художественной гимнастики «Алина». Идея его проведения принадлежит олимпийской чемпионке Алине Кабаевой . В процессе его подготовки спортсменка дала откровенное интервью каналу «МИР24».

Звезда художественной гимнастики сообщила, что без сомнений отдала бы свлю дочь в спорт, как это сделала это в свое время ее мама. «Если получится и будет девочка, то я бы ее с удовольствием отдала в художественную гимнастику. Но не потому, что я сама этим спортом занималась, а потому, что художественная гимнастика гармонично развивает ребенка: у нас и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Поэтому спорт — это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — сообщила она.

Фото: eastnews, кадры из эфира