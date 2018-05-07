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Алина Кабаева впервые рассказала о дочери
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Алина Кабаева впервые рассказала о дочери 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Алина Кабаева дала откровенное интервью. Легендарная спортсменка вспомнила свое детство и объяснила, почему бы отдала свою дочь в художественную гимнастику.
В России завершается подготовка к юбилейному фестивалю художественной гимнастики «Алина», который был придуман олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В новом интервью спортсменка сообщила, что ее отдали в спорт в возрасте трех с половиной лет. Далее будущую знаменитость мать привезла в Москву, поскольку было очевидно, что в столице больше перспектив.
Интересно, что тренер Ирина Винер-Усманова не хотела ее брать, поскольку она уже «старая», а ведь Алине было только 11 лет. «И мама ее просто упросила, попросила посмотреть, как вообще ребенок тренируется в зале. И, действительно, она пришла и сказала: „Все! Я тебя оставляю. Только с одним условием: если ты похудеешь на три килограмма за три дня“. Я говорю: „Хорошо“. Понимаете, 11 лет ребенку», — подчеркнула Кабаева.
Алина похудела за три дня. Она питалась лишь винегретом и пила воду. «Ответственно очень подходила к этому моменту. Сейчас не могу с собой договориться, а тогда договорилась.», — призналась легендарная спортсменка.
Кабаева уверена, что всех своих побед она достигла благодаря Ирине Винер-Усмановой. «Ирина Александровна — моя семья. И я ей благодарна, во-первых, за все. За то, что она воспитала меня, за то, что она сделала из меня, не побоюсь этого слова, великую спортсменку», — заявила гимнастка.
Своих детей Алина Кабаева без раздумий отдала бы в спорт. «Конечно. Обязательно, что вы. Если получится и будет девочка, то я бы ее с удовольствием отдала в художественную гимнастику. Но не потому, что я сама этим спортом занималась, а потому, что художественная гимнастика гармонично развивает ребенка: у нас и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Поэтому спорт — это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — цитирует Алину Кабаеву «МИР24».
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