Кабаева показала кольцо и рассказала о дочери

В этом году пройдет юбилейный, десятый фестиваль художественной гимнастики «Алина». Идея его проведения принадлежит олимпийской чемпионке Алине Кабаевой. В процессе его подготовки спортсменка дала откровенное интервью каналу «МИР24».

Звезда художественной гимнастики сообщила, что без сомнений отдала бы свою дочь в спорт, как это сделала это в свое время ее мама.

«Если получится и будет девочка, то я бы ее с удовольствием отдала в художественную гимнастику. Но не потому, что я сама этим спортом занималась, а потому, что художественная гимнастика гармонично развивает ребенка: у нас и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Поэтому спорт — это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — сообщила она.

На безымянном пальце звезды спорта — обручальное кольцо, которое она время от времени демонстрирует публике.

Свою личную жизнь Кабаева держит в тайне. Также она подчеркнула: у нее нет страничек в социальных сетях, и в ближайшем будущем регистрироваться там она не планирует.