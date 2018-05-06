«Барселона» — «Реал». Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч «Барселона» — «Реал» в 36-м туре примеры.

Когда «Эль-класико» в начале мая, то как об этом не поговорить. Товарищеская игра, которая ничего не дает ни тем, ни другим, кроме статуса. Обсуждалось относительно чемпионского коридора, но теперь понятно, что его не будет.

Поговаривают, что у «Реала», который вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд, будут определенные кадровые изменения. Зидан хочет дать отдохнуть многим лидерам в своей команде, давая понять, что даже «класико» на «Камп Ноу» против чемпиона его вообще не волнует. Не зря он говорил, что чемпионский коридор команда устраивать не собирается.

Изначально, если бы команды играли в оптимальных составах, и на кону стояло многое, то вот тот разброс в линии, который есть, я сразу первым делом посмотрел и подумал, что «Реал» не проиграет на «Камп Ноу». За 2,22 — это просто подарок.

Но сейчас, почитав новости, я не знаю, вброс это или реальное положение дел, что не будет половина состава «Реала» играть, если это на самом деле так, если у «Реала» будет не совсем основной состав, то, конечно, надо играть от «Барселоны».

Чистая победа «Барселоны» за 1,70. Я бы даже рискнул и сыграл победу «Барселоны» с форой (-1) за неплохой коэффициент выше двойки. Для «Барселоны» сейчас, после того как она выиграла Кубок и чемпионат остается только одна задача. Вот один матч по большому счету, это против «Реала» и пройти чемпионат без поражений. Думаю, что у «Барселоны» есть все необходимые ресурсы.

Мой вариант победа «Барселоны» за 1,70 либо победа с форой (-1) за коэффициент выше двойки. «Эль-класико». Продано.