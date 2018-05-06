Петерс Покровскис: Стакан Палычу!

«Локомотив» Юрия Семина стал чемпионом России по футболу сезона 2017/18, и, пожалуй, нет людей, у которых это вызывало бы отторжение.

Упоминать заслуги Семина и тот факт, что без него «Локо» выиграл только один трофей, а с ним — 11, включая теперь уже три чемпионства, наверное, просто излишне. Цифры, может, знают и не все, но масштаб представляют точно. Но я не стану касаться тактических производных «Локомотива» или его турнирных дельт, потому что секрет общей любви к Семину — Юрия Палыча если не «любят» или не «относятся с симпатией», то уважают, кажется, все — он, скорее, чисто ментальный.

В конце концов, даже болельщики «Зенита» в минувшем «золотом» матче (который и для питерцев-то значил немало) посвятили чужому казалось бы тренеру баннер поддержки с одновременной отповедью президенту клуба Илье Геркусу (извините, специфика не позволяет его процитировать), с которым он еще неделю назад фактически вступил в открытый конфликт. А тяга рубить сплеча, не считаясь с последствиями (а уж тем более напротив — все просчитав!), в России — удивительно, но почему-то всегда вызывает приязненность и уважение.

Недавно вышла книга знаменитого российского футболиста Александра Мостового «По прозвищу Царь», где тот откровенно рассказывает, чего ему стоила его периодическая несдержанность в оценках и репликах. Вот вроде бы читаешь и сочувствуешь: ну, тут бы промолчал, ну, там бы отвернулся; но то, что явствует между строк — «я ни о чем жалею» — вызывает подлинную симпатию. Понимаете параллели?

Излишне говорить и о том, что в 90-е на «Локомотив», который звали «пятым колесом» московского футбола, ходили всего по несколько сотен человек; и те, в основном, с позволения сказать, «семинского» вида — небритые, чуть как бы помятые, и в таких же шапках-«петушках». А у нас ведь — загадка! — но любят таких, словно едва свалившихся с Луны.

И те самые словно свалившиеся, сидя на трибуне, то и дело наливали себе пронесенное горячительное (тогда «шмон» был не тот, что сейчас) из грелки в пластиковые стаканчики — по-другому смотреть на игры-мучения любимой команды, очевидно, было просто невозможно. «Играйте так, как мы за вас бухаем», — любят нынче растягивать такие плакаты болельщики. Ну а правда, мы же неравнодушны к таким, как Велюров из «Покровских ворот»: «А не махнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!»

Несколько лет назад Юрий Семин тренировал «Мордовию». Казалось бы, футбольно-тренерская пенсия, почетная синекура, и так далее, и тому подобное налицо. Тем более и особо высоких целей у той команды не было — сезон 2014/15 они плелись где-то в арьергарде и закончили, кажется, десятыми (и это тоже к вопросу о народном признании: где был человек всего несколько лет назад, и где он сейчас — умение вновь и вновь, как говорится в менеджменте, держать карман пустым и выходить из зоны комфорта тоже вызывает громадное уважение).

В заключительном матче того самого сезона московское «Торпедо», которое только-только героическими усилиями, спустя без малого 10 лет, вернулось в Премьер-лигу (и столь же героическими пыталось в ней остаться), принимало как раз семинскую «Мордовию». Торпедовцам, чтобы не вылететь в ПФЛ напрямую, нужна была только победа (и «черно-белые» ее добились, 2:0, однако в последние минуты параллельного очень странного матча произошли очень странные события — если понимаете, о чем я, — и мечта остаться в РФПЛ осталась мечтой). То есть, чтобы вы понимали, было не до сантиментов.

Минуте на десятой Семин впервые (и, как мне помнится, в итоге единожды за весь матч) встал со скамейки и вышел к бровке раздать команде ЦУ. Вся торпедовская трибуна, около которой и находилась скамеечка «Мордовии», встретила его явление бурными аплодисментами, а кто-то даже добродушно выкрикнул «Стакан Палычу!»

Не могу сказать точно, но по-моему, Семин ухмыльнулся и махнул рукой в сторону нашей трибуны…

Ну, Юрий Палыч, теперь можно!