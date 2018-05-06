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Уральское дерби онлайн: на Центральном стадионе пройдёт последний перед ЧМ-2018 матч
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Уральское дерби онлайн: на Центральном стадионе пройдёт последний перед ЧМ-2018 матч 

e1.ru 1 час назад
В воскресенье «Урал» проводит последний в этом сезоне домашний поединок — в Екатеринбург приехал пермский «Амкар». Матчи между этими командами носят принципиальный характер. Если футболисты «Урала» победят, то получат шанс подняться на высокое шестое место. Впрочем, и для «Амкара» поединок суперважный — пермяки сейчас находятся в зоне стыковых матчей, а значит, рискуют потерять прописку в Премьер-лиге.
Если вы находитесь на арене, то делитесь фотографиями и впечатлениями в любой из мессенджеров по номеру +79193707070.
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