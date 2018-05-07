В Кемерове прошел всероссийский турнир по танцевальному спорту 

По информации пресс-службы обладминистрации, соревнования проходили 5 и 6 мая в губернском центре спорта «Кузбасс». Танцевальный марафон «Кубок Губернатора Кемеровской области» был приурочен к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию Кемеровской области и 100-летию Кемерова.
Открывал соревнования врио губернатора области Сергей Цивилев. «Наша задача — сохранить и преумножить все, что сделано для того, чтобы все кузбассовцы жили в комфортных условиях, могли реализовать свои идеи, достигали успеха», — сообщил глава региона. Среди гостей чемпионата присутствовали ветераны войны и труженики тыла.