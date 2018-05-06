Ещё
Биатлон на Лыбедской магистрали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлон на Лыбедской магистрали 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Вчера движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на несколько часов было прекращено. На новой трассе прошёл спортивный праздник, приуроченный ко Дню Победы, который открыл сити-менеджер Андрей Шохин.
Глава администрации напомнил, что большой спортивной праздник на Лыбедской магистрали и Октябрьском проспекте проводится уже второй год подряд.
— Не сомневаюсь, что автомобилисты не в обиде на временное ограничение движения, потому что сегодня на старт вышло более 5 тысяч горожан — от пионеров до пенсионеров, — сказал Андрей Шохин.
Первыми стартовали роллеры, которые соревновались в трех возрастных группах (7-9, 10-12 и 13-15 лет). Кроме того, впервые был организован забег «Мама, папа, я — роллеров семья».
На развязке у Ерофеввского спуска организаторы построили временное стрельбище. Здесь прошли биатлонные соревнования в формате смешанной эстафеты, проведенной в четыре этапа.
По традиции, спортивный праздник завершился эстафетой среди команд общеобразовательных школ, ссузов, вузов, а также предприятий и организаций города Владимира.
Лучшими по итогам соревнований стали команды школ №14 и №8, Владимирского строительного колледжа, Владимирского медицинского колледжа, Владимирского юридического института, педагогического института ВлГУ, сборная МЧС по Владимирской области, администрация Ленинского района, школа бега «InstaRun», а также команды владимирских представительств «Газпрома» и «Сбербанка».
ТВ-МИГ: последние новости
День Победы начнем отмечать заранее Расправились с соперниками Биатлонной трассе в Масленке – быть!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман6
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Россия громит Австрию
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение