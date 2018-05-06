Биатлон на Лыбедской магистрали

Вчера движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на несколько часов было прекращено. На новой трассе прошёл спортивный праздник, приуроченный ко Дню Победы, который открыл сити-менеджер Андрей Шохин.

Глава администрации напомнил, что большой спортивной праздник на Лыбедской магистрали и Октябрьском проспекте проводится уже второй год подряд.

— Не сомневаюсь, что автомобилисты не в обиде на временное ограничение движения, потому что сегодня на старт вышло более 5 тысяч горожан — от пионеров до пенсионеров, — сказал Андрей Шохин.

Первыми стартовали роллеры, которые соревновались в трех возрастных группах (7-9, 10-12 и 13-15 лет). Кроме того, впервые был организован забег «Мама, папа, я — роллеров семья».

На развязке у Ерофеввского спуска организаторы построили временное стрельбище. Здесь прошли биатлонные соревнования в формате смешанной эстафеты, проведенной в четыре этапа.

По традиции, спортивный праздник завершился эстафетой среди команд общеобразовательных школ, ссузов, вузов, а также предприятий и организаций города Владимира.