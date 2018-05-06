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Александр Бубнов: ЦСКА дома должен справиться с крепким «Арсеналом»
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Александр Бубнов: ЦСКА дома должен справиться с крепким «Арсеналом» 

Советский спорт 56 минут назад
«Неизвестно, что именно принесут ЦСКА две победы, но как минимум место в зоне Лиги чемпионов. „Арсенал“ — крепкая команда, но дома армейцы должны справиться. Прогноз: 2:1», — сказал Бубнов.
Игра в Москве начнется сегодня в 19:00 мск.
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