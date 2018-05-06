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Вальверде: «Чемпионский коридор не имеет никакого значения»
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Вальверде: «Чемпионский коридор не имеет никакого значения» 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Реалом".
"Мы уделяем повышенное внимание чемпионскому коридору, но он не имеет никакого значения. Вокруг всего создана такая шумиха, но я считаю, что к этому необходимо относиться проще. «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов — это отличный результат, но мы должны ценить свою победу в чемпионате Испании, поскольку непросто сохранять форму на протяжении всего сезона", — приводит слова Вальверде Marca.
Матч «Барселона» — «Реал» начнётся в 21:45 по московскому времени.
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