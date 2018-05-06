Вальверде: «Чемпионский коридор не имеет никакого значения»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Реалом"

"Мы уделяем повышенное внимание чемпионскому коридору, но он не имеет никакого значения. Вокруг всего создана такая шумиха, но я считаю, что к этому необходимо относиться проще. «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов — это отличный результат, но мы должны ценить свою победу в чемпионате Испании, поскольку непросто сохранять форму на протяжении всего сезона", — приводит слова Вальверде Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» начнётся в 21:45 по московскому времени.

Зидан рассказал, почему «Реал» не станет делать чемпионский коридор для «Барселоны»