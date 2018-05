Тренер «Вашингтона» бросил вызов Овечкину и Кузнецову: «А вам слабо?!» (видео)

1. ПОБЕДА «ВАШИНГТОНА»

Звездные форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин Фил Кессел в пятом матче умудрились схватить по «-4» за полезность. Но там два гола были забиты в пустые ворота, и при счете 3:6 это не так важно.

Главное, что у «Пингвинз» теперь нет права на ошибку. И дело не только в том, что «Питтсбург» и его болельщиков как-то успокоила эта убойная серия, что они за историю вышибали «Вашингтон» из плей-офф аж девять из десяти раз, что не расслабиться было невозможно. Инстинкт убийцы притупился. А в том, что «Кэпиталз» играют реально классно, и ни в чем «Питтсбургу» не уступают.

Хотя «Пенс» имеют большой резерв, и если прибавят Малкин, Сидни Кросби, Кессел, если начнут забивать Брассар, Шири, Раст, если Хорнквист начнет играть как раньше в звене Кросби… В общем, если много «если» сойдутся, то серию будет можно спасти. Для этого «Питтсбург» должен выиграть два раза.

2. РУССКИЕ ИДУТ

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц признался, что бросил вызов Евгению Кузнецову Александру Овечкину после четвертого матча: «А слабо вам, ребята, сыграть еще лучше? Сейчас самое время».

Русские подумали — и сыграли. Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и забил прекрасный гол, когда получил пас вразрез и переиграл голкипера «Пенс».

А еще Кузя забросил Овечкина в атаку. Саша побежал, перебирая ногами, как умеет только он (многие спецы говорят, что Ови не катит, а бежит по льду). И сделал весьма хитроумный пас на Врану. Там помог рикошет, но передача до чеха дошла, и он забил победный гол.

В общем, сейчас Овечкин и весь «Вашингтон» оказались в одном матче от счастья. Даже не верится, что на этот раз они пройдут «Питтсбург». Но все в их руках.

3. ПОБЕДА «ДЖЕТС»

«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» на его площадке BridgestoneArenaсо счетом 6:2 и оказался в одном шаге от первого в своей истории выхода в финал Западной конференции, где может сыграть с победителем пары «Вегас» — «Сан-Хосе».

Счет не был открыт вплоть до 28-й минуты, пока Патрик Лайне не нанес бросок с левого фланга. Шайба влетела в сетку с рикошетом от перчатки Пола Штясны. Судьи еще изучили повтор, но придраться там было не к чему.

«Предаторз» сравняли счет, когда защитник Янник Уэбер (он в четвертом матче заменил в составе Алексея Емелина ) совершил прорыв по левому краю и переиграл голкипера «Джетс» Коннора Хеллебака. Но «Виннипег» было не остановить. Это снова был тот ураган, который в третьей встрече серии перевернул счет с 0:3 на 7:4, смел «Нэшвилл» со своего пути.

В этот вечер остановить тройку «Виннипега» не мог никто. Дело даже не в том, что звено Кайл Коннор (2+1) — Марк Шайфли (1+1) — Блэйк Уилер (0+3) забило три гола и набрало восемь очков. Эта линия реально переигрывала хоккеистов «Нэшвилла» в своих эпизодах. Ну а Коннор, который сделал дубль за четыре с половиной минуты, решил очень многое в этой встрече.

Он создал преимущество «Виннипегу» со счетом 4:1 в гостях. Когда ты ведешь так к концу второго периода, это очень трудно упустить.

ТАБЛО ДНЯ Вашингтон — Питтсбург — 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Карлсон (КУЗНЕЦОВ), Коннолли, КУЗНЕЦОВ, Врана (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), Оши, Эллер — Олексиак, Кросби, Хорнквист (МАЛКИН)

В: Овечкин (0+1; +2, 4, 3, 18.53)

Кузнецов (1+2; +2, 0, 2, 20.10)

Орлов (0+0; +2, 0, 3, 22.20)

П: Малкин (0+1; -4, 0, 4, 18.10)

Счет в серии: 3-2 Нэшвилл — Виннипег — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Уэбер, Джохансен — Штясны, Коннор, Бафлин, Коннор, Шайфли, Перро

Счет в серии: 2-3 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.