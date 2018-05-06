Отказники Гвардиолы. Где они сейчас

К каталонскому тренеру было очень много вопросов после неудачного первого сезона, но его репутация в Европе помогла сохранить работу даже в суровых реалиях английского футбола. У Гвардиолы было время провести трансферную кампанию и заодно очистить состав от тех, в ком он не нуждался. Кто эти игроки и как они провели чемпионский сезон «Сити» за пределами Манчестера?

Келечи Ихеаначо

Матчей за «Манчестер Сити»: 64 Текущий клуб: «Лестер Сити» (25 матчей в нынешнем сезоне)

Продан за 25 миллионов фунтов

Перед приходом Гвардиолы в клубе возлагали большие надежды на нигерийского форварда. Под руководством Мануэля Пеллегрини 19-летний парень успел провести в АПЛ восемь игр. Однако, с учетом подписания нового вундеркинда из Бразилии Габриэля Жезуса , Келечи оказался не нужен клубу и был продан «Лестеру».

Пока ему так и не удалось полноценно заявить о себе в новой команде. Ихеаначо забил всего один мяч в 15 играх чемпионата Англии, а травмы постоянно мешали ему набрать форму. Тем не менее, у этого парня все еще есть большой талант.

Нолито

Матчей за «Манчестер Сити»: 30 Текущий клуб: «Севилья» (36 матчей в нынешнем сезоне)

Продан за шесть миллионов фунтов

Нолито не скрывал свою ненависть к британскому быту, погода была ужасной, а у его дочери даже изменился цвет лица. Было ожидаемо, что надолго он в Манчестере не задержится. Не сумев приспособиться к местному климату, Нолито вернулся в родную Испанию, однако в «Севилье» ему пришлось играть лишь эпизодическую роль под руководством Винченцо Монтеллы

31-летний Нолито забил всего четыре гола и не сумел вернуть былую форму, которая позволяла ему стабильно блистать в «Сельте» и продать себя в АПЛ.

Матчей за «Манчестер Сити»: 247 Текущий клуб: «Рома» (44 матча в нынешнем сезоне)

Продан за 4,5 миллиона фунтов

Гвардиола считает позиции защитников ключевыми для стиля, в котором должна действовать его команда. Кайл Уокер , Бенджамин Менди и Данило были подписаны, чтобы придать обороне новый импульс. В итоге Коларов на закате карьеры отправился в столицу Италии.

Гвардиола опасался, что стареющий серб не сможет энергично работать на левой бровке поля, но в Риме Коларов расцвел с новой силой и доказал, что возраст — это всего лишь цифра. 32-летний защитник совершил невероятные 11 ассистов во всех турнирах, а «Рома» вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Пабло Сабалета

Матчей за «Манчестер Сити»: 332 Текущий клуб: «Вест Хэм» (36 матчей в нынешнем сезоне)

Ушел из «Сити» бесплатно

Еще один защитник, который ушел не в последнюю очередь из-за своего возраста. Прошлым летом 33-летний аргентинец оказался в «Вест Хэме» и, стоит признать, пережил совершенно другой опыт по сравнению с Коларовым, хотя в его уровне сомнений тоже не возникало.

Мастерство Сабалеты и огромный опыт сделали его одним из наиболее стабильных и важных звеньев в составе «Вест Хэма», над которым постоянно висела угроза вылета из Премьер-лиги. Ветеран не вышел в старте только в одном поединке АПЛ.

Вильфрид Бони

Матчей за «Манчестер Сити»: 46 Текущий клуб: «Суонси» (19 матчей в нынешнем сезоне)

Продан за 11,7 миллиона фунтов

Если Ихеаначо иногда появлялся на поле и считался дополнительным звеном в атаке «Сити», то у Бони действительно не было шансов побороться с Серхио Агуэро, поэтому он вернулся в Уэльс, где прошли его лучшие годы.

Именно в «Суонси» 29-летний ивуариец заявил о себе во весь голос и заслужил трансфер в манчестерский суперклуб. Однако возвращение нельзя назвать удачным. Травма помешала набрать форму, а Бони отметился только тремя голами.

Фернандо

Матчей за «Манчестер Сити»: 102 Текущий клуб: «Галатасарай» (23 матча в нынешнем сезоне)

Продан за 4,7 миллиона фунтов

Пеллегрини подписал бразильца и сделал из него настоящий якорь в центре полузащиты «Сити». Однако Гвардиола посчитал, что Фернандо не хватает упорства, поэтому он был отправлен в Турцию.

Теперь 30-летний хавбек выполняет аналогичные функции в «Галатасарае» и справляется со своими задачами, учитывая лидерство команды в турецкой Суперлиге нынешнего сезона. На счету Фернандо есть даже два гола.

Матчей за «Манчестер Сити»: 203 Текущий клуб: «Истанбул» (38 матчей в нынешнем сезоне)

Ушел из «Сити» бесплатно

Клиши стал еще одной жертвой каталонских перестановок в защите команды. Гвардиола был крайне заинтересован именно в этой реформе, поэтому француз последовал за Коларовым и Сабалетой.

Выбор Клиши пал на Турцию. В «Истанбуле» француз стал незаменимой частью обороны команды, а клуб не в последнюю очередь благодаря мастерству экс-игрока «Сити» и подобных ему исполнителей продолжает борьбу с «Галатасараем» за титул.

Матчей за «Манчестер Сити»: 171 Текущий клуб: свободный агент (8 матчей в нынешнем сезоне за «Антальяспор»)

Продан за 3 миллиона фунтов

Насри также отправился в Турцию, но не задержался в «Антальяспоре». Спустя пять месяцев контракт был расторгнут, когда полузащитник был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопингового законодательства.

Самир был наказан за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент. В январе стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

Хесус Навас

Матчей за «Манчестер Сити»: 183 Текущий клуб: «Севилья» (40 матчей в нынешнем сезоне)

Ушел из «Сити» бесплатно

Навас прославился на «Этихаде» тем, что ему постоянно чего-то не хватало. В итоге испанец уступил место новому поколению забивных вингеров в Манчестере. А как иначе, если он не смог забить даже один гол в АПЛ в течение трех сезонов подряд.

В итоге 32-летний игрок присоединился к соотечественнику Нолито в «Севилье», которая является его родной командой. Возвращение можно назвать относительно успешным, а Навас научился действовать на фланге защиты. Команда в итоге дошла до финала Кубка Испании и четвертьфинала Лиги чемпионов.

Матчей за «Манчестер Сити»: 47 Текущий клуб: «Челси» (6 матчей в нынешнем сезоне)

Ушел из «Сити» бесплатно

Аргентинский вратарь не сумел выиграть борьбу за место в воротах у Клаудио Браво , в результате чего не стал продлевать контракт и покинул команду в статусе свободного агента. Гвардиола ясно дал понять, что ему нужна свежая кровь на вратарской позиции.

В итоге 36-летний кипер присоединился к «Челси» и продолает выполнять роль резервиста за спиной у Тибо Куртуа. При этом Кабальеро успел поиграть в кубковых матчах и даже дебютировал в сборной Аргентины.

Бакари Санья

Матчей за «Манчестер Сити»: 86 Текущий клуб: «Беневенто» (10 матчей в нынешнем сезоне)

Ушел из «Сити» бесплатно

И снова жертва «капитального ремонта» защиты от Гвардиолы. На 35-летнего француза хватало претендентов, когда он получил статус свободного агента.

При этом Бакари решил не спешить и с лета до февраля текущего года оставался без игровой практики, после чего дал согласие на переход в «Беневенто». В итальянской Серии А Саняья провел 10 поединков, но не слишком помог команде подняться со дна турнирной таблицы Серии А.