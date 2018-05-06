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Полиция ищет мошенника, ограбившего ветерана войны из Горбунков
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Полиция ищет мошенника, ограбившего ветерана войны из Горбунков 

Ivyborg.ru 42 минуты назад
Мошенник из Ломоносовского района Ленобласти обманул бабушку-ветерана Великой Отечественной и оставил её без накоплений. Он пообещал ей подарок ко Дню Победы, а сам проник в квартиру и ограбил её.
Как сообщили в правоохранительных органах, 5 мая в полицию Ломоносова обратилась 85-летняя жительница посёлка Горбунки. Она рассказала, что встретила днём того же дня на улице молодого человека, который учтиво подошёл к ней и поинтересовался, не является ли женщина ветераном войны. Пенсионерка ответила утвердительно. Мошенник с радостью сообщил ей, что ветеранам полагается подарок от президента в размере 1 тыс. рублей и протянул купюру в 5 тысяч. Поскольку сдачи с собой у пенсионерки не нашлось, она предложила злоумышленнику пройти до её квартиры, где достала сумку с накоплениями и отдала сдачу.
В этот момент вор попросил у хозяйки попить. Когда пенсионерка вернулась с кухни со стаканом воды, гость рылся в её сумке. Бедная женщина попыталась задержать преступника и схватила его за куртку, но тот вырвался и убежал, украв около 1,5 млн рублей.
На вид злоумышленнику не более 30 лет, рост около 180 см, внешность славянская. Был одет в куртку, на плече висела сумка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», полиция активно разыскивает проходимца.
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