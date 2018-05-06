«Сибирь» дома проиграла «Тамбову»

«Тамбов» выиграл у «Сибири» со счетом 1:0 в матче 37-го тура ФНЛ. Гол на 38-й минуте забил форвард Андрей Часовских

"Тамбов" набрал 67 очков и держится на четвертой строчке турнирной таблицы лиги. «Сибирь» занимает шестую строчку, имея в активе 53 очка. Лидер — «Оренбург» (83).

Первенство России

37-й тур "Сибирь" (Новосибирск) — «Тамбов» — 0:1 (0:1)

Гол: Часовских, 38.

"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Дудолев (Гладышев, 49), Чеботару, Житнев, Дегтярев (Парфинович, 63), Беляев (Галыш, 68).

"Тамбов": Вавилин, Мищенко, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Игнатович (Кашчелан, 57), Чернышов, Трусевич (Архипов, 70), Шевчук (Быстров, 61), Мурнин (Дутов, 85), Часовских.

Предупреждения: Трусевич, 15. Беляев, 25. Часовских, 41. Игнатович, 47. Кашчелан, 74. Быстров, 84.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

6 мая. Новосибирск. Стадион «РФЦ Заря».