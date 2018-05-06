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«Тамбов» победил «Сибирь»
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«Тамбов» победил «Сибирь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Тамбов» выиграл у «Сибири» со счетом 1:0 в матче 37-го тура ФНЛ. Гол на 38-й минуте забил форвард Андрей Часовских.
"Тамбов" занимает четвертое место в таблице, дающее право участия в стыковых матчах с 13-м местом премьер-лиги за право выхода в РФПЛ.
Первенство России
37-й тур  "Сибирь" (Новосибирск) — «Тамбов» — 0:1 (0:1)
Гол: Часовских, 38.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Дудолев (Гладышев, 49), Чеботару, Житнев, Дегтярев (Парфинович, 63), Беляев (Галыш, 68).
"Тамбов": Вавилин, Мищенко, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Игнатович (Кашчелан, 57), Чернышов, Трусевич (Архипов, 70), Шевчук (Быстров, 61), Мурнин (Дутов, 85), Часовских.
Предупреждения: Трусевич, 15. Беляев, 25. Часовских, 41. Игнатович, 47. Кашчелан, 74. Быстров, 84.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
6 мая. Новосибирск. Стадион «РФЦ Заря».
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