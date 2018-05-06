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«Тамбов» победил в Новосибирске и оторвался от пятого места
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«Тамбов» победил в Новосибирске и оторвался от пятого места 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Новосибирске сыгран матч 37-го тура, где местная «Сибирь» не смогла отобрать очки у «Тамбова», рвущегося в зону стыковых матчей. Победу гостям со счётом 1:0 принес точный удар Андрея Часовских на 38-й минуте противостояния.
После этого матча «Тамбов» нарастил преимущество над конкурентами из «Балтики» до шести очков.
Протокол игры
Сибирь
Тамбов
38' Часовских Андрей (0:1)
Цыган НиколайЧеботару ЕвгенийПолюткин АнтонЛаренц ВячеславМакаренко АлександрАравин АлексейКушнирук АнтонДегтярёв Александр 63' (Парфинович Роман (63') • Дудолев Артём 49' (Гладышев Алексей (49') • Беляев Роман 68' (Галыш Виталий (68') • Житнев Максим
Запасные: Андреев МаксимКиселёв Максим Вадимович • Копаев Кирилл
Вавилин ДенисРыбин АлексейШляков ЕвгенийМищенко МихаилГорбатюк АлександрМурнин Андрей 84' (Дутов Александр (84') • Шевчук Сергей 61' (Быстров Марат (61') • Игнатович Павел 57' (Кашчелан Младен (57') • Трусевич МаксимЧернышов Олег • Часовских Андрей
Запасные: Михалёв АлексейСмирнов ОлегСергеев Иван
06 мая.
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