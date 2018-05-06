Тарханов: можно ли сказать, что «Урал» перегорел? Всё возможно

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение в матче 29-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (0:2).

«Можно ли сказать, что перегорели? Всё возможно. Единственное, «Амкар» хорошо защищается, и мы это знали. Они всей команды почти от начала до конца выстраивали автобусы. Ну и в двух моментах ошиблись — сначала при угловом, а потом уже побежали все вперёд и пропустили второй. Ещё пенальти не забили — всё в одно. По игре — мало моментов, но они были. У Ильина был хороший момент, и, конечно, надо забивать. Очень тяжело играть с таким соперником, который ведёт в счёте. Было много фланговых передач, но они всё у нас выигрывали», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».