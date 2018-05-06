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Тарханов: «Уралу» нужно победить в двух матчах, а после думать, где будем играть
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Тарханов: «Уралу» нужно победить в двух матчах, а после думать, где будем играть 

Чемпионат.com 35 минут назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром». Встреча пройдёт сегодня, 6 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнётся в 14:00 по московскому времени.
«Нам нужно выигрывать, как и «Амкару». Поэтому, думаю, будет хорошая игра, много борьбы, тем более что пермяки предпочитают силовой футбол. Ну и плюс это уральское дерби. Говорили ли игрокам, что есть шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идёт в минус. Да, мы сказали, что два матча нужно выиграть, и тогда уже будем думать, где будем играть», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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