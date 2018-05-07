Орловские поисковики нашли родственников красноармейца из Оренбурга

Волонтеры межрегионального поискового объединения «Костер» установили родственников погибшего в Орловской области красноармейца из Оренбургской области Петра Загрядского.

Во время «Вахты памяти-2018» поисковики вместе с 153 другими подняли останки погибшего оренбуржца. Узнать его имя и место проживания удалось благодаря медальону с собственноручной записью, рассказали RIA57 в поисковом объединении «Костёр».

Волонтёры выяснили, что в настоящее время родственники Петра Загрядского проживают в Москве. В ближайшее время планируется встреча с ними и передача раритетного медальона.

Останки погибшего бойца были торжественно захоронены в братской могиле в минувшие выходные на Кривцовском мемориале в Болховском районе. Там же похоронили ещё 284 безымянных солдат, погибших в боях за Орловскую область.

Напомним, во время первого этапа «Вахты Памяти» поисковики обнаружили незахороненные останки 153 солдат и офицеров. В 2018 году в межрегиональной Вахте Памяти участвуют более 700 поисковиков. Работы проводятся на территории Болховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Орловского и Свердловского районов. Второй этап Вахты Памяти в Орловской области будет проходить с 20 июля по 5 августа.