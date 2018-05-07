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Орловские поисковики нашли родственников красноармейца из Оренбурга
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Орловские поисковики нашли родственников красноармейца из Оренбурга 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Волонтеры межрегионального поискового объединения «Костер» установили родственников погибшего в Орловской области красноармейца из Оренбургской области Петра Загрядского.
Во время «Вахты памяти-2018» поисковики вместе с 153 другими подняли останки погибшего оренбуржца. Узнать его имя и место проживания удалось благодаря медальону с собственноручной записью, рассказали RIA57 в поисковом объединении «Костёр».
Волонтёры выяснили, что в настоящее время родственники Петра Загрядского проживают в Москве. В ближайшее время планируется встреча с ними и передача раритетного медальона.
Останки погибшего бойца были торжественно захоронены в братской могиле в минувшие выходные на Кривцовском мемориале в Болховском районе. Там же похоронили ещё 284 безымянных солдат, погибших в боях за Орловскую область.
Напомним, во время первого этапа «Вахты Памяти» поисковики обнаружили незахороненные останки 153 солдат и офицеров. В 2018 году в межрегиональной Вахте Памяти участвуют более 700 поисковиков. Работы проводятся на территории Болховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Орловского и Свердловского районов. Второй этап Вахты Памяти в Орловской области будет проходить с 20 июля по 5 августа.
Сообщение Орловские поисковики нашли родственников красноармейца из Оренбурга появились сначала на РИА 57.
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