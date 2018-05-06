В Болховском районе перезахоронили останки бойцов Красной Армии

Накануне, 5 мая, в Болховском районе Орловской области состоялось торжественное перезахоронение останков бойцов, погибших в Великую Отечественную войну.

Вернулись из боя 284 советских бойцов. Останки воинов перезахоронили с воинскими почестями. Память погибших почтили минутой молчания, а затем запустили в небо белые воздушные шары. Завершилась церемония возложением цветов к обелиску Воинской Славы.

На церемонии присутствовали родственники одного из погибших солдат— рядового Ивана Сорокина. При нём находился именной медальон, поэтому личность мужчины удалось установить. Помочь найти родных бойца, которые приехали на Орловщину из Челябинской области, помогли сотрудники Следственного комитета Российской Федерации

Отметим, в 2018 году в межрегиональной Вахте Памяти участвуют более 700 поисковиков. Работы проводятся на территории Болховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Орловского и Свердловского районов. Второй этап Вахты Памяти в Орловской области будет проходить с 20 июля по 5 августа.