Теперь ЦСКА забивает больше «Бостона». Как это может быть?

Перед «Финалом четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая, мы сравниваем нынешнюю армейскую команду с прошлогодней. В баскетболе подсчитывается все, так что отталкиваться будем от статистики. Хотя цифры — штука зачастую лукавая. В их нагромождении легко заплутать, и субъективный взгляд живого человека важен ничуть не меньше. Без всякой математики можно констатировать: этот ЦСКА — продолжение команды предыдущего сезона. Никаких революций не случилось, тренер тот же, перемены в составе есть, но, что называется, точечные. Рисунок игры — тоже в целом прежний. И упаси вас бог углубляться в комбинационные схемы. Времени потратите уйму и только запутаете сами себя. За изучением отдельных деревьев леса не увидите. ЦСКА постоянно выигрывает, отчего его часто называют машиной. И если продолжать автомобильную аналогию, то сейчас мы имеем дело не с новой, оригинальной моделью, а с некоей модификацией. Что ж, самое время перейти к характеристикам армейского авто: какие из них изменились? Командная статистика ЦСКА в этом и предыдущем чемпионатах Евролиги

Показатели

Сезон-2017/18 Сезон-2016/17 Победы-поражения: Регулярный чемпионат Плей-офф Финал четырех Всего

24-6 (1-е место) 3-1 («Химки»)? 27-7 (79,4%)

22-8 (2-е место) 3-0 («Баскония») 1-1 (3-е место) 26-9 (74,3%)

Набранные очки

89,2 87,5 Пропущенные очки

80,4 80,0 Разность очков

+8,8 +7,5 Двухочковые броски

22,8/40,8 (55,8%)

21,3/38,6 (55,1%)

Трехочковые броски

9,0/21,5 (41,7%)

8,7/21,6 (40,3%)

Штрафные броски

16,8/20,5 (82,0%)

18,8/22,9 (82,2%)

Подборы: Свой щит Чужой щит Всего

22,8 (68,0%) 10,4 (33,0%) 33,2 (51,0%)

24,0 (69,1%) 9,5 (30,3%) 33,5 (51,7%)

Голевые передачи

17,8 19,9 Перехваты

7,6 7,1 Блок-шоты

2,9 3,2 Потери

11,7 14,3 Результативность игроков: Больше 15 очков От 10 до 15 очков От 5 до 10 очков

1: Де Коло — 16,9 3: Хиггинс — 14,2 Родригес — 14,1 Клайберн — 11,7 3: Хайнс — 8,2 Хантер — 8,2 Курбанов — 5,3 2: Де Коло — 19,1 Теодосич — 16,1 0 7: Хиггинс — 9,5 Хайнс — 8,5 Джексон — 7,6 Воронцевич — 7,3 Курбанов — 6,1 Огастин — 6,0 Фридзон — 5,9 Игровое время: Больше 24 минут От 18 до 24 минут От 12 до 18 минут

4: Клайберн — 26,6 Родригес — 26,1 Де Коло — 25,8 Хиггинс — 24,8 3: Хайнс — 21,7 Хантер — 19,4 Курбанов — 18,8 3: Воронцевич — 15,4 Антонов — 13,5 Вестерманн — 13,5 2: Теодосич — 27,6 Де Коло — 27,1 5: Джексон — 21,7 Хайнс — 20,5 Хиггинс — 20,4 Воронцевич — 19,9 Курбанов — 19,2 3: Огастин — 16,4 Хряпа — 13,6 Фридзон — 12,9 Там, где это возможно (кроме побед и процентов), показатели рассчитаны в среднем за матч. Кому охота, может копаться в этих цифрах сколько угодно. Для остальных же попытаюсь выделить главное. Как и год назад ЦСКА — самая результативная команда Евролиги. Только она стала еще результативнее: отрыв от ближайших преследователей из «Реала» (напомню, именно с ним армейцы будут играть 18 мая в полуфинале) вырос до трех с половиной очков, а от остальных — до пяти с лишним. Это много. Если пересчитать на регламент НБА, получится больше 107 очков за матч, а значит ЦСКА в заокеанской лиге был бы далеко не последним по этому показателю. Где-то в начале второго десятка, повыше «Бостона», пониже «Оклахомы». За счет чего?

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Проценты попаданий остались, в общем, прежними — разве что слегка подросла точность трехочковых. А вот добавка двух бросков с игры вместо пары «потерянных» штрафных — это серьезно. Целая лишняя атака, которая, уверяю вас, на баскетбольном паркете не валяется. Откуда она взялась? Владения мячом берутся от подборов с перехватами (еще есть блок-шоты, но их влияние минимально), а теряются, пардон за тавтологию, от потерь. И ЦСКА в этом сезоне прибавил по всем трем этим показателям! Например, особо ценные, атакующие отскоки (они позволяют сразу атаковать кольцо) здорово «гребут» Отелло Хантер Уилл Клайберн — по 2,7 и 1,5 соответственно. А уж прогресс (точнее, наоборот) армейцев по потерям поистине впечатляет: «минус 2,6»! Дело здесь не только в новых баскетболистах, пусть Серхио Родригес и теряет за матч на 0,8 мяча меньше, чем его предшественник Милош Теодосич . Но как объяснить синхронные «-1» у Нандо Де Коло (2,3 потери вместо 3,3) и Кайла Хайнса (0,4 вместо 1,4), которые играли за ЦСКА и год назад, причем с примерно тем же «кругом обязанностей»? Де Коло стал просто меньше водить. Он очень силен как снайпер, но далеко не так хорош на первом «номере». Теперь француз всегда может «спихнуть» кому-нибудь мяч, вместо того, чтобы лезть в авантюрные проходы. А от Хайнса, как мне кажется, перестали требовать обыгрышей один на один «из статики». С ростом 198 против высоких центров это было проблематично. Проще говоря: нападение ЦСКА стало более организованным, надежным, рациональным. Переходим к «балансировке» состава. Раньше у команды было два ярко выраженных лидера (см. таблицу), а сейчас их четверо: взамен Теодосича к Де Коло добавились и Родригес, и Клайберн, и ставший заметно сильнее Хиггинс. И это еще не считая Хайнса, который мало забивает, но в командных взаимодействиях играет колоссальную роль. Целых пять лидеров — вроде бы здорово. Но это можно оценить и по-другому: теперь их не осталось ни одного. Особенно в адском пекле «Финале четырех», где, скажем, Клайберн в силу молодости-неопытности запросто может напортачить. На марафонской дистанции «регулярки» вариативность атак (сегодня в ударе один, завтра — другой, послезавтра — третий), бесспорно, является мощным козырем. А в одной решающей игре крайне важны люди, готовые взять на себя ответственность за бросок не когда «идет», не под настроение, а «на автомате». У Теодосича этого было не отнять. Кстати, самое время детально сравнить сербского маэстро с его испанским преемником. Статистика в Евролиге Серхио Родригеса в этом сезоне и Милоша Теодосича — в прошлом

Карьера и показатели

Родригес-2017/18 Теодосич-2016/17 Гражданство

Испания

Сербия

Возраст (дата рождения)

31 (12.06.1986)

30* (19.03.1987)

Рост, см 191 195 Вес, кг 80 87 Титулы чемпиона Евролиги

1 (2014/15, Реал)

1 (2015/16, ЦСКА)

Титулы MVP Евролиги

1 (2013/14, Реал)

1 (2009/10, Олимпиакос)

Сезоны в НБА 5 (2006/07-09/10, 2016/17)

0**

Медали в сборной: Олимпиады Чемпионаты мира Чемпионаты Европы

2 (0+1+1) 1 (1+0+0) 4 (1+1+2)

1 (0+1+0) 1 (0+1+0) 1 (0+1+0)

Сезон в ЦСКА

1-й 6-й Матчи в этой Евролиге (старт)

34 из 34 (20)

29 из 35 (6)

Минуты

26,1 27,6 Очки

14,1 16,1 Двухочковые броски

2,2/3,7 (59,1%)

2,3/4,1 (55,0%)

Трехочковые броски

2,6/5,9 (44,6%)

2,7/7,0 (38,1%)

Штрафные броски

1,8/2,0 (89,7%)

3,6/4,0 (89,7%)

Подборы: Чужой щит Всего

0,3 2,1 0,2 2,1 Голевые передачи

5,0 6,8 Перехваты

0,9 0,6 Блок-шоты

0,1 0,03 Потери

2,2 3,0 Фолы

2,1 1,8 Фолы соперника

1,9 3,4 Накрытые броски

0,4 0,4 Рейтинг полезности

14,3 17,1 Результативность по матчам: 20 очков и больше 10 очков и меньше

9 (26,5%) 9 (26,5%)

9 (31,0%) 5 (17,2%)

Личные рекорды сезона: Очки Голевые передачи Потери

26 11 4 34 12 9 Очки в матчах «Финала четырех»?

15,0 Там, где это возможно (кроме титулов, процентов, рекордов и т.д.), показатели рассчитаны в среднем за матч. * В конце сезона — на момент, аналогичный нынешнему. ** По окончании сезона-2016/17 перешел в клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», где играет до сих пор. В качестве снайпера-дальнобойщика заменить Теодосича Родригес сумел вполне. Молниеносно «пальнуть» через руки с 8-9 метров для испанца — не проблема. Еще Родригес очевидно быстрее. У ЦСКА впервые за долгое время появился разыгрывающий, способный на дриблинге легко обгонять соперников без мяча. С другой стороны, всем известно: передача летит быстрее любого дриблера. Но с третьей: любая передача — это еще и потенциальная потеря… Собственно, в этом и разница между сербским Тео и испанским Эль Чачо. Первый хуже и медленнее водил, но пасовал и атаковал рискованнее, эфеектнее. Отсюда — больше потерь, больше голевых передач, больше очков. И больше лидерства. При всех достоинствах Родригеса «взять мяч и сделать игру» он готов не всегда. Причем это относится не только к броскам, но и к распасовке. Когда испанец пришел в ЦСКА, мы лелеяли надежду, что у нас появится «свой Спанулис». Пока эти надежды не сбылись. Хотя Спанулиса с его «Олимпиакосом» в Белграде вообще-то не будет. Стареет «Король концовок» из Греции. И кто знает, может, именно в сербской столице Эль Чачо выдаст нечто такое, что заставит нас изменить свое мнение о нем. В конце концов, проблемы Теодосича когда-то тоже вылезли именно в «Финале четырех». Только он — главный тест и главное мерило. Получается, что рокировка Родригес-Теодосич — примерно равноценная. Хантер вместо Джеймса Огастина — тоже не хуже. Небольшая, но отчетливая прибавка «на плюс». Но это все — замены «по позиции», без принципиальных перестановок. Получается: все то же самое? Нет, не так. Один игрок все-таки довольно серьезно изменил лицо ЦСКА. И зовут его Уилл Клайберн.

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