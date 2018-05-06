Теперь ЦСКА забивает больше «Бостона». Как это может быть? 

Перед «Финалом четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде с 18 по 20 мая, мы сравниваем нынешнюю армейскую команду с прошлогодней. В баскетболе подсчитывается все, так что отталкиваться будем от статистики. Хотя цифры — штука зачастую лукавая. В их нагромождении легко заплутать, и субъективный взгляд живого человека важен ничуть не меньше. Без всякой математики можно констатировать: этот ЦСКА — продолжение команды предыдущего сезона. Никаких революций не случилось, тренер тот же, перемены в составе есть, но, что называется, точечные. Рисунок игры — тоже в целом прежний. И упаси вас бог углубляться в комбинационные схемы. Времени потратите уйму и только запутаете сами себя. За изучением отдельных деревьев леса не увидите. ЦСКА постоянно выигрывает, отчего его часто называют машиной. И если продолжать автомобильную аналогию, то сейчас мы имеем дело не с новой, оригинальной моделью, а с некоей модификацией. Что ж, самое время перейти к характеристикам армейского авто: какие из них изменились? Командная статистика ЦСКА в этом и предыдущем чемпионатах Евролиги
Показатели
Сезон-2017/18 Сезон-2016/17 Победы-поражения: Регулярный чемпионат Плей-офф Финал четырех Всего
24-6 (1-е место) 3-1 («Химки»)? 27-7 (79,4%)
22-8 (2-е место) 3-0 («Баскония») 1-1 (3-е место) 26-9 (74,3%)
Набранные очки
89,2 87,5 Пропущенные очки
80,4 80,0 Разность очков
+8,8 +7,5 Двухочковые броски
22,8/40,8 (55,8%)
21,3/38,6 (55,1%)
Трехочковые броски
9,0/21,5 (41,7%)
8,7/21,6 (40,3%)
Штрафные броски
16,8/20,5 (82,0%)
18,8/22,9 (82,2%)
Подборы: Свой щит Чужой щит Всего
22,8 (68,0%) 10,4 (33,0%) 33,2 (51,0%)
24,0 (69,1%) 9,5 (30,3%) 33,5 (51,7%)
Голевые передачи
17,8 19,9 Перехваты
7,6 7,1 Блок-шоты
2,9 3,2 Потери
11,7 14,3 Результативность игроков: Больше 15 очков От 10 до 15 очков От 5 до 10 очков
1: Де Коло — 16,9 3: Хиггинс — 14,2 Родригес — 14,1 Клайберн — 11,7 3: Хайнс — 8,2 Хантер — 8,2 Курбанов — 5,3 2: Де Коло — 19,1 Теодосич — 16,1 0 7: Хиггинс — 9,5 Хайнс — 8,5 Джексон — 7,6 Воронцевич — 7,3 Курбанов — 6,1 Огастин — 6,0 Фридзон — 5,9 Игровое время: Больше 24 минут От 18 до 24 минут От 12 до 18 минут
4: Клайберн — 26,6 Родригес — 26,1 Де Коло — 25,8 Хиггинс — 24,8 3: Хайнс — 21,7 Хантер — 19,4 Курбанов — 18,8 3: Воронцевич — 15,4 Антонов — 13,5 Вестерманн — 13,5 2: Теодосич — 27,6 Де Коло — 27,1 5: Джексон — 21,7 Хайнс — 20,5 Хиггинс — 20,4 Воронцевич — 19,9 Курбанов — 19,2 3: Огастин — 16,4 Хряпа — 13,6 Фридзон — 12,9 Там, где это возможно (кроме побед и процентов), показатели рассчитаны в среднем за матч. Кому охота, может копаться в этих цифрах сколько угодно. Для остальных же попытаюсь выделить главное. Как и год назад ЦСКА — самая результативная команда Евролиги. Только она стала еще результативнее: отрыв от ближайших преследователей из «Реала» (напомню, именно с ним армейцы будут играть 18 мая в полуфинале) вырос до трех с половиной очков, а от остальных — до пяти с лишним. Это много. Если пересчитать на регламент НБА, получится больше 107 очков за матч, а значит ЦСКА в заокеанской лиге был бы далеко не последним по этому показателю. Где-то в начале второго десятка, повыше «Бостона», пониже «Оклахомы». За счет чего?
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Проценты попаданий остались, в общем, прежними — разве что слегка подросла точность трехочковых. А вот добавка двух бросков с игры вместо пары «потерянных» штрафных — это серьезно. Целая лишняя атака, которая, уверяю вас, на баскетбольном паркете не валяется. Откуда она взялась? Владения мячом берутся от подборов с перехватами (еще есть блок-шоты, но их влияние минимально), а теряются, пардон за тавтологию, от потерь. И ЦСКА в этом сезоне прибавил по всем трем этим показателям! Например, особо ценные, атакующие отскоки (они позволяют сразу атаковать кольцо) здорово «гребут» Отелло Хантер и Уилл Клайберн — по 2,7 и 1,5 соответственно. А уж прогресс (точнее, наоборот) армейцев по потерям поистине впечатляет: «минус 2,6»! Дело здесь не только в новых баскетболистах, пусть Серхио Родригес и теряет за матч на 0,8 мяча меньше, чем его предшественник Милош Теодосич. Но как объяснить синхронные «-1» у Нандо Де Коло (2,3 потери вместо 3,3) и Кайла Хайнса (0,4 вместо 1,4), которые играли за ЦСКА и год назад, причем с примерно тем же «кругом обязанностей»? Де Коло стал просто меньше водить. Он очень силен как снайпер, но далеко не так хорош на первом «номере». Теперь француз всегда может «спихнуть» кому-нибудь мяч, вместо того, чтобы лезть в авантюрные проходы. А от Хайнса, как мне кажется, перестали требовать обыгрышей один на один «из статики». С ростом 198 против высоких центров это было проблематично. Проще говоря: нападение ЦСКА стало более организованным, надежным, рациональным. Переходим к «балансировке» состава. Раньше у команды было два ярко выраженных лидера (см. таблицу), а сейчас их четверо: взамен Теодосича к Де Коло добавились и Родригес, и Клайберн, и ставший заметно сильнее Хиггинс. И это еще не считая Хайнса, который мало забивает, но в командных взаимодействиях играет колоссальную роль. Целых пять лидеров — вроде бы здорово. Но это можно оценить и по-другому: теперь их не осталось ни одного. Особенно в адском пекле «Финале четырех», где, скажем, Клайберн в силу молодости-неопытности запросто может напортачить. На марафонской дистанции «регулярки» вариативность атак (сегодня в ударе один, завтра — другой, послезавтра — третий), бесспорно, является мощным козырем. А в одной решающей игре крайне важны люди, готовые взять на себя ответственность за бросок не когда «идет», не под настроение, а «на автомате». У Теодосича этого было не отнять. Кстати, самое время детально сравнить сербского маэстро с его испанским преемником. Статистика в Евролиге Серхио Родригеса в этом сезоне и Милоша Теодосича — в прошлом
Карьера и показатели
Родригес-2017/18 Теодосич-2016/17 Гражданство
Испания
Сербия
Возраст (дата рождения)
31 (12.06.1986)
30* (19.03.1987)
Рост, см 191 195 Вес, кг 80 87 Титулы чемпиона Евролиги
1 (2014/15, Реал)
1 (2015/16, ЦСКА)
Титулы MVP Евролиги
1 (2013/14, Реал)
1 (2009/10, Олимпиакос)
Сезоны в НБА 5 (2006/07-09/10, 2016/17)
0**
Медали в сборной: Олимпиады Чемпионаты мира Чемпионаты Европы
2 (0+1+1) 1 (1+0+0) 4 (1+1+2)
1 (0+1+0) 1 (0+1+0) 1 (0+1+0)
Сезон в ЦСКА
1-й 6-й Матчи в этой Евролиге (старт)
34 из 34 (20)
29 из 35 (6)
Минуты
26,1 27,6 Очки
14,1 16,1 Двухочковые броски
2,2/3,7 (59,1%)
2,3/4,1 (55,0%)
Трехочковые броски
2,6/5,9 (44,6%)
2,7/7,0 (38,1%)
Штрафные броски
1,8/2,0 (89,7%)
3,6/4,0 (89,7%)
Подборы: Чужой щит Всего
0,3 2,1 0,2 2,1 Голевые передачи
5,0 6,8 Перехваты
0,9 0,6 Блок-шоты
0,1 0,03 Потери
2,2 3,0 Фолы
2,1 1,8 Фолы соперника
1,9 3,4 Накрытые броски
0,4 0,4 Рейтинг полезности
14,3 17,1 Результативность по матчам: 20 очков и больше 10 очков и меньше
9 (26,5%) 9 (26,5%)
9 (31,0%) 5 (17,2%)
Личные рекорды сезона: Очки Голевые передачи Потери
26 11 4 34 12 9 Очки в матчах «Финала четырех»?
15,0 Там, где это возможно (кроме титулов, процентов, рекордов и т.д.), показатели рассчитаны в среднем за матч. * В конце сезона — на момент, аналогичный нынешнему. ** По окончании сезона-2016/17 перешел в клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», где играет до сих пор. В качестве снайпера-дальнобойщика заменить Теодосича Родригес сумел вполне. Молниеносно «пальнуть» через руки с 8-9 метров для испанца — не проблема. Еще Родригес очевидно быстрее. У ЦСКА впервые за долгое время появился разыгрывающий, способный на дриблинге легко обгонять соперников без мяча. С другой стороны, всем известно: передача летит быстрее любого дриблера. Но с третьей: любая передача — это еще и потенциальная потеря… Собственно, в этом и разница между сербским Тео и испанским Эль Чачо. Первый хуже и медленнее водил, но пасовал и атаковал рискованнее, эфеектнее. Отсюда — больше потерь, больше голевых передач, больше очков. И больше лидерства. При всех достоинствах Родригеса «взять мяч и сделать игру» он готов не всегда. Причем это относится не только к броскам, но и к распасовке. Когда испанец пришел в ЦСКА, мы лелеяли надежду, что у нас появится «свой Спанулис». Пока эти надежды не сбылись. Хотя Спанулиса с его «Олимпиакосом» в Белграде вообще-то не будет. Стареет «Король концовок» из Греции. И кто знает, может, именно в сербской столице Эль Чачо выдаст нечто такое, что заставит нас изменить свое мнение о нем. В конце концов, проблемы Теодосича когда-то тоже вылезли именно в «Финале четырех». Только он — главный тест и главное мерило. Получается, что рокировка Родригес-Теодосич — примерно равноценная. Хантер вместо Джеймса Огастина — тоже не хуже. Небольшая, но отчетливая прибавка «на плюс». Но это все — замены «по позиции», без принципиальных перестановок. Получается: все то же самое? Нет, не так. Один игрок все-таки довольно серьезно изменил лицо ЦСКА. И зовут его Уилл Клайберн.
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Вот скажите: кого из прошлогоднего основного состава он заменил? Вопрос на самом деле не так прост — надо внимательно присмотреться к первой, общекомандной таблице. Оказывается, форвард Клайберн с ростом 201 см занял в «обойме» Дмитриса Итудиса место, освобожденное… разыгрывающим Аароном Джексоном. Да-да, именно так! Прошлым летом казалось, что Джексона, который сейчас сидит на скамейке аж победителя «регулярки» НБА «Хьюстон Рокитс» (правда, сидит глубоко — играет через раз и лишь однажды провел на паркете больше трех минут и набрал больше одного очка), меняет Лео Вестерманн. Однако тот на поверку оказался фигурой куда скромнее. Клайберн же играет много и много чего делает: забивает, подбирает, даже часто водит! Он сдвинул командный баланс в сторону мощи: теперь Итудис часто выпускает трех форвардов при одном защитнике. Играть против такой рослой — и одновременно подвижной — пятерки очень неприятно. Еще и потому, что Хиггинс, вроде бы «опустившийся» с амплуа третьего «номера» на второго, за лето здорово добавил в мышечном атлетизме, перехватах, и сейчас куда больше соответствует как раз стандартам нападающего. Подытоживаем? ЦСКА-2016/17 по большому счету был командой двух защитников — Теодосича и Де Коло. ЦСКА-2017/18 — скорее команда форвардов. Остается лишь провести «боевые испытания» обновленной машины. Поедет ли она на белградском «автодроме» быстрее, чем ехала в Стамбуле прошлой весной?