Английские хулиганы готовят беспорядки на ЧМ-2018

Как рассказал один из ульрас, это будет местью за нападение на английских болельщиков во Франции.
Фанаты сборной Англии обещают устроить беспорядки и избить российских болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России, якобы чтобы отомстить за своих товарищей, на которых напали на чемпионате Европы во Франции два года назад, сообщает Daily Star.
«Это время мести», — заявил английский футбольный хулиган.
По словам ультрас, которые даже добавлены в черный список для прохода на стадионы, им не нужны билеты на матчи.
«У нас есть план, как добраться туда (в Россию — ред.), и мы будем выслеживать этих русских хулиганов. Заголовки будут о том, что происходит около поля, а не на нем», — завил он.
Первый матч сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде 18 июля.