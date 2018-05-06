Ещё
Английские хулиганы готовят беспорядки на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Околофутбола: английские хулиганы готовят беспорядки на ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Как рассказал один из ульрас, это будет местью за нападение на английских болельщиков во Франции.
Фанаты сборной Англии обещают устроить беспорядки и избить российских болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России, якобы чтобы отомстить за своих товарищей, на которых напали на чемпионате Европы во Франции два года назад, сообщает Daily Star.
«Это время мести», — заявил английский футбольный хулиган.
По словам ультрас, которые даже добавлены в черный список для прохода на стадионы, им не нужны билеты на матчи.
«У нас есть план, как добраться туда (в Россию — ред.), и мы будем выслеживать этих русских хулиганов. Заголовки будут о том, что происходит около поля, а не на нем», — завил он.
Первый матч сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде 18 июля.
ТК «Звезда»: последние новости
В саратовском Парке Победы увековечат память погибшего в Сирии российского пилота Медведь загрыз пытавшегося сделать с ним селфи таксиста: видео Cаблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман6
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Россия громит Австрию
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение