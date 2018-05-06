Околофутбола: английские хулиганы готовят беспорядки на ЧМ-2018

Как рассказал один из ульрас, это будет местью за нападение на английских болельщиков во Франции.

Фанаты сборной Англии обещают устроить беспорядки и избить российских болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России, якобы чтобы отомстить за своих товарищей, на которых напали на чемпионате Европы во Франции два года назад, сообщает Daily Star

«Это время мести», — заявил английский футбольный хулиган.

По словам ультрас, которые даже добавлены в черный список для прохода на стадионы, им не нужны билеты на матчи.

«У нас есть план, как добраться туда (в Россию — ред.), и мы будем выслеживать этих русских хулиганов. Заголовки будут о том, что происходит около поля, а не на нем», — завил он.

Первый матч сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде 18 июля.