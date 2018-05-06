Прогноз «Фонбет»: «Барселона» — явный фаворит класико с «Реалом»

6 мая «Барселона» на «Ноу Камп» в рамках 35-го тура ла лиги сыграет с мадридским "Реалом" . Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают «Барселоны» фаворитом матча. На победу каталонского клуба можно поставить с коэффициентом 1.73, на победу «Реала» — с коэффициентом 4.25, на ничью — с коэффициентом 4.70.

Большинство клиентов «Фонбет» также уверено в сине-гранатовых: 56% игроков поставили на победу «Барселоны», 38% — на победу «Реала», 6% — на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал больше 3,5 — с коэффициентом 2.05.

Игроки же уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 3,5 выбрали 99% клиентов «Фонбет», тотал меньше 3,5 — всего 1%.

На что ставят в «Фонбет»?

Самой популярной стала ставка на победу «Барселоны» — ее выбрали 37% клиентов «Фонбет». На победу «Реала» поставили 25% игроков, на то, что «Реал» не проиграет — 12%. На голы обеих команд сделали ставку 12% клиентов «Фонбет», на то, что «Барселона» не проиграет, — 14%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка — на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 с коэф. 1.40. Ставка входит в экспресс стоимостью 166 тыс. рублей. В среднем на матч «Барселоны» и «Реала» ставят по 703 рубля.

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