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Прогноз «Фонбет»: «Барселона» — явный фаворит класико с «Реалом»
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Прогноз «Фонбет»: «Барселона» — явный фаворит класико с «Реалом» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
6 мая «Барселона» на «Ноу Камп» в рамках 35-го тура ла лиги сыграет с мадридским "Реалом". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Кто победит?
Букмекеры "Фонбет" считают «Барселоны» фаворитом матча. На победу каталонского клуба можно поставить с коэффициентом 1.73, на победу «Реала» — с коэффициентом 4.25, на ничью — с коэффициентом 4.70.
Большинство клиентов «Фонбет» также уверено в сине-гранатовых: 56% игроков поставили на победу «Барселоны», 38% — на победу «Реала», 6% — на ничью.
Сколько забьют голов?
"Фонбет" считает, что в матче будет меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал больше 3,5 — с коэффициентом 2.05.
Игроки же уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 3,5 выбрали 99% клиентов «Фонбет», тотал меньше 3,5 — всего 1%.
На что ставят в «Фонбет»?
Самой популярной стала ставка на победу «Барселоны» — ее выбрали 37% клиентов «Фонбет». На победу «Реала» поставили 25% игроков, на то, что «Реал» не проиграет — 12%. На голы обеих команд сделали ставку 12% клиентов «Фонбет», на то, что «Барселона» не проиграет, — 14%.
А сколько ставят?
Самая крупная ставка — на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 с коэф. 1.40. Ставка входит в экспресс стоимостью 166 тыс. рублей. В среднем на матч «Барселоны» и «Реала» ставят по 703 рубля.
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